AİHM'e En Çok Müracaat Eden Ülkeler Açıklandı

Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2018'de kendilerine en çok müracaat eden ülkeleri açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Guido Raimondi gerçekleştirdiği basın toplantısında, 2018 yılında AİHM'e en çok müracaat ülkeleri açıkladı. Raimondi, müracaatlarda ilk sırayı Rusya
, ikinci sırayı Romanya
ve üçüncü sırayı ise Ukrayna
'nın aldığını söyledi. Bununla birlikte, Raimondi, insan hakları konusunda yapılan başvuruların toplam sayısının 7 bin 267 olduğunu ifade etti.
"TÜRKİYE YÜZDE 70'İN İÇİNDE"
Guido Raimondi, Rusya, Romanya, Ukrayna, Türkiye
, İtalya
'nın şikayetlerinin, toplam şikayet sayısının yüzde 70'ini oluşturduğunu söyledi. Buna göre Türkiye, Rusya, Romanya, Ukrayna'dan sonra 4'üncü sırada yer alıyor.
"UKRAYNA, KENDİ BÜTÇESİ KADAR DA BORÇLU"
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi Anna Yudkovskaya, Kasım ayında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan açılan davalarda alınan kararlara bağlı olarak ortaya çıkan borç, ülkenin kendi bütçesi kadar" ifadelerini kullanmıştı. Yapılan şikayetlerin ise yüzde 12,9'unun Ukrayna'dan olduğu ifade edildi.
(Bekir Keskin/İHA)