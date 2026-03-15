15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Sivas'ta yaşanan aile içi kavgada baba ve büyük oğlu öldü, babaanne yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Bir daireden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki 3 kişiyle karşılaştı. Baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, babaanne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ailenin küçük oğlu olan 15 yaşındaki çocuk, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
