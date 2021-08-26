Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İtalya'da G20 Kadınların Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı'na katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İtalya'da düzenlenen, G20 Kadınların Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı'nda, "Finansal ve Dijital Okuryazarlık, Çevre ve Sürdürülebilirlik" başlıklı tematik oturuma katıldı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oturum sırasında Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin kadın ve çocuklar açısından değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, Afgan halkının ve özellikle kadınların huzur ve refah içinde yaşama hakkının savunulduğunu ve bu sürecin yakından takip edildiğini iletti.