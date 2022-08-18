Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor - Son Dakika
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Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor

18.08.2022 13:32

Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür sürüyor.

Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 80'inci gününe girdi. İstanbul'da 1993 yılında 15 yaşındayken top oynamak için evden çıkan Serdar Yüceyurt'tan bir daha haber alamayan anne Hatun Yüceyurt, iddiaya göre evladının örgüt yanlıları tarafından kandırılarak dağa gönderildi.

Eyleme devam eden anne Yüceyurt, "Oğlum için buradayım, HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum, beni duyuyor ve görüyorsan sen gelene kadar buradan gitmeyeceğim. 1993'te top oynamaya gidiyorum dedi gitti daha da gelmedi. Hiç haber alamadık. 1993'ten beri arıyorum, inşallah duyarda gelir. Yaşıyorsa şu anda 43 yaşında. Askerimize teslim ol. Neredeysen ölmeden önce göreyim yavrum" dedi.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ailelerin evlat nöbeti bin 80 gündür devam ediyor - Son Dakika

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