AK Parti Ankara'da 22 İlçe Adayını Açıkladı

Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Ankara
'daki 22 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 25'i büyükşehir, 50'si il, 36'sı ilçe olmak üzere 111 belediye başkan adayını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, bugün Ankara Spor Salonu'nda partisinin 22 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı.
Ankara'da 14 ilçede değişim, 6 ilçede aynı adayla devam
Ankara'da Altındağ
, Akyurt
, Keçiören
ve Kahramankazan
başta olmak üzere 14 ilçe belediye başkan adayını değiştiren AK Parti, Beypazarı
ve Sincan
dahil 6 mevcut ilçe belediye başkanını yeniden aday gösterdi.
Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
olurken, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Yenimahalle
'den, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Asım Balcı
Altındağ'dan aday gösterildi.
AK Parti, Çankaya
'da Amber Türkmen
, Akyurt'ta Hilal Ayık olmak üzere Ankara'da 2 kadın belediye başkan adayı çıkardı.
Ankara'da 3 dönem kuralına takılanlar
Ankara'da Akyurt Belediye Başkanı Gültekin
Ayantaş, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çamlıdere
Belediye Başkanı Hazım Caner Can
, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
3 dönem kuralına takılıyordu.
Bu isimlerden Akyurt Belediye Başkanı Ayantaş
ve Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk
tekrar aday gösterilmezken, Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki
Yenimahalle'den, Çamlıdere Belediye Başkanı Can
tekrar aynı ilçeden aday gösterildi.
AK Parti 3 ilçede aday göstermeyecek
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut
, Polatlı
ve Gölbaşı olmak üzere 3 ilçede aday göstermeyerek, MHP
'nin adayını destekleyecek.
Etimesgut'ta MHP'li mevcut Belediye Başkanı Enver Demirel
, Polatlı'da MHP'li mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya
, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek
Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.