AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Çarşamba 7. Olağan Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı Taner Özden yeniden başkanlığa seçildi.

İlçedeki belediyeye ait bir restoranda gerçekleştirilen kongreye, Özden tek aday olarak katıldı.

Kongrede 400 delegeden 323'ü oy kullandı. Kullanılan oyların tamamını alan Özden'in başkanlığında Yönetim Kurulu ise, "Aynur Türker, Aytül Alver, Bilal Taşoğlu, Ercan Kartal, Erdem Semiz, Erdoğan Sel, Erkan Karaca, Ersin Sandıkcı, Fatih Bulut, Gülseren Doğan, Hamza Çakır, Hatice Gülcan Ak, Havagül Yıldız, Hüseyin Temiz, İbrahim Alan, Medine İşlek, Mithat Bircan, Musa Çakır, Mustafa Tercüman, Ömer Keleş, Sefa Can Toraman, Semra Gül Koca, Sercan Albayrak, Servet Aydın, Şenol Şen, Şükran Gül, Uğur Fatih Dinçer, Yahya Güler ve Yunus Emre Kocaman" isimlerinden oluştu.

Özden, teşekkür konuşmasında, "Göreve geldiğimiz günden bugüne yaklaşık 20 aylık süre geçti. Bu süre zarfında bizlere destek olan milletvekillerimize ve tüm destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Bizler bu göreve başladığımız günden itibaren teşkilatımızın her kademesinde gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere yürüyoruz ve bu hedeflere doğru yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve partililer katıldı.