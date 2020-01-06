AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci - Son Dakika

AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci

6 saat önce

AK Parti Niğde İl Başkanlığı, 7. Olağan Kongre sürecini belde başkanlığı kongreleriyle başlattı.

AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, System.String[]

AK Parti Niğde İl Başkanlığı, 7. Olağan Kongre sürecini belde başkanlığı kongreleriyle başlattı.

"İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla 7. Olağan Kongre sürecini başlatan AK Parti Niğde teşkilatı, 5 binin üzerinde nüfusu olan 4 beldede kongre yaptı.

Niğde Merkeze bağlı Kiledere, Edikli ve Yeşilgölcük ile Bor'a bağlı Kemerhisar beldelerinde hafta sonu kongreler gerçekleştirildi. Kongrelerde Kemerhisar'da Yusuf Kurt, Yeşilgölcük'te Ergin Turgut, Edikli'de Hasan Uzun görevlerine devam ederken, Kiledere'de Bülent Doğan seçildi.


AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, "Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti olarak kurulduğumuz ilk gündeki aşk ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin dünyada daha sözü geçen bir ülke konumuna geldiğini belirten Peşin, "2023 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Kongrelerimiz hem beldelerimize hem ilimize hayırlı olsun. Seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bundan önce görev alan hizmette büyük emeği olan kardeşlerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kongrelere, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Başkanı Peşin, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak, Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna ve teşkilat mensupları katıldı.

AK Parti, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır
Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu

Son Dakika Haberleri
20:32 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (8) - Son Dakika
20:32 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı - Son Dakika
20:32 Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi - Son Dakika
20:30 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken hayatını kaybetti - Son Dakika
20:25 Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 20:34:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]