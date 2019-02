AK Parti'den Birlik ve Beraberlik Yemeği

AK Parti Gemlik İlçe Teşkilatının verdiği birlik ve beraberlik yemeğinde yeni projeler ve hedefler anlatıldı. Gemlik Ramada Otel'de düzenlenen yemek coşkulu bir havada geçti.Programa önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Bursa Hakan Çavuşoğlu , AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Zafer Işık , İl Başkanı Ayhan Salman , Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz , İlçe Başkanı Yaşar İslam, Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut , teşkilat yöneticileri, önceki dönem belediye ve ilçe başkanları, mahalle temsilcileri ve çok sayıda AK Parti üyesi katıldı.Bulut: "Gemlik'i şansa, talihe, uğura bırakmayacak kadar çok seviyoruz"AK Parti'den Gemlik Belediye Başkan Adayı olan Berkay Bulut, yaptığı konuşmasında "Gemlik'te tevazu, samimiyet ve gayret parolası ile çıktığımız yolda görev tarafıma bildirildi. AK Parti'de çıta çok yukarıya çıkmak zorunda. Bunu başardığımız için milletimiz 16 yıldır karşılığını veriyor. 14 Ağustos 2001'den bu yana sizlerin açtığınız yolda yürümeye devam edeceğiz. 31 Mart'tan alnımızın akıyla çıkacağız. Hemşehrilerimizin ilgisi bizi daha çok heyecanlandırıyor. Zaferle çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yakın zamanda projelerle karşınıza çıkacağız. Bu kadrolarla birlikte kazananın Gemlik olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Mahalle başkanlarımızla da sık sık irtibat halinde olacağız. Cumhurbaşkanımızın aynı gün birçok ili gezdiği yerde, biz de mahalle mahalle gezmeliyiz. Biz Gemlik'i şansa bırakmayacak kadar çok seviyoruz" dedi.Yılmaz: "Bunlar Gemlik'ten utanıyor"Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, birlikteliklere ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Fitnenin kol gezdiği dönemde, bu gibi birlikteliklere ihtiyaç var. Sosyal medyanın da etkisiyle her türlü dedikodu gırla gidiyor. Aday adaylığı süreci geride kalmıştır. 31 Mart'taki zafer konuşulmalı, önündeki engelleri kaldırmalıyız. Biz bu onurlu görevi sekiz yıl yerine getirdik. Bizim talihimiz bu. Birileri talan ediyor, biz geliyor imar ediyoruz. Kasada 8 milyon TL nakit para ile görevi teslim ettik, 24 ay sonrasında 8 milyondan eser olmadığı gibi hiçbir eserin temeli atılmadı. Sosyal yaşam ve alışveriş merkezinin ancak açılışını gerçekleştirdiler. Kirletmeden ve kirlenmeden bırakmak önemli" diye konuştu. Yılmaz, "Bu ülkeyi yolsuzluklara yol verenlere, uğursuzlara bırakamayız. Gemlik Belediyesinde yolsuzluk olurken, şimdiki ilçe başkanı da görevdeydi. Gemlik'te proje açıklamak yerine Bursa'da otelde yapıyor. Çünkü Gemlik'te yapma yüzleri yok. Bursa'da toplantı yapıyor 'Biz Gemlik'ten utanıyoruz' diyor. Biz Gemlik ile gurur duyuyoruz. Biz bize güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmedik. Bu hizmetlerde hepinizin payı var. Sadece Türkiye 'nin değil, dünyanın kurtuluşu AK Kadrolardadır" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu: " HDP olmuş CHP , CHP olmuş HDP"Programda son sözü alan önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Gerçekten partimize ve liderimize katılan birliktelik ile karşı karşıyayız. AK Parti büyük bir çıkardır. Refik Yılmaz arkadaşımız, AK Parti'nin sadece siyasi parti olmadığını, önemli bir dava ve birliktelik olduğunu gösterdi. Bu ülke çok çekti. On yıllar boyunca horlananlar oldu. Yıllarda bu ülkede Anadolu'nun insanı, içlerinden geçeni söyleyen lidere sahip olamadı. İlk defa bu milletin has evladı, Recep Tayyip Erdoğan bu milletle birlikte yürüyor. 2002 yılından itibaren bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi değildir. Asla da olmayacaktır." şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, "Sadece kirli menfaatleri için çalışan kadrolar gördük biz, bizler ise iş yaptık. CHP'lilere sorun o kartal yuvasını otel zanneder biz hastane yaptık. 2001 yılında 500 milyon dolarlık kredi için kırmızı halılarla IMF'yi karşılıyorduk. Bunlar çok geçmişte değil. Mazallah liyakatsiz ellere bu ülke düşerse, aynı günleri yaşamak zorunda kalırız. Bugün hangi güruhun bir araya geldiğini görmemiz gerekiyor. Biz bu güruhlara Gemlik'i, Bursa'yı, Türkiye'yi teslim edemeyiz. CHP içinde PYD ve PKK 'lıların cenazelerine gittiklerini gördük. Domuz yediğiyle onur duyan İstanbul il başkanı gördük" ifadesinde bulundu.CHP'ye operasyon yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, "CHP'lileri kimliksizleştirmek, teröre yaklaşsınlar diye Kılıçdaroğlu 'nu CHP'nin başına geçirdiler. Bunların derdi Recep Tayyip Erdoğan değil Türkiye'dir. Bugün CHP adayları 'Diren Sur ' diye tweet atan bir aday. İstanbul ilçelerinde HDP'li adaylar. HDP olmuş CHP, CHP olmuş HDP. Bursa Belediye Başkan Adayı kamulaştırdığı yeri cüzi miktara HDP İl Başkanının kardeşine veriyor. Gemlik'te umut Berkay Bulut" diyerek sözlerini noktaladı.Program ilçe başkanı Yaşar İslam'ın yaptırdığı yemek duası ile sona erdi. - BURSA