AK Parti'den 'Fezleke' açıklaması - Son Dakika

AK Parti'den 'Fezleke' açıklaması

01.03.2021 16:04
AK Parti'den 'Fezleke' açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Anayasal hukuk düzeni vatandaşlarımıza ne hak tanıyorsa, milletvekillerine de Anayasa ve iç tüzük hükümleri, demokrasi çerçevesinde faaliyet, söylem ve eylem gerçekleştirmeleri açısından özgürlük alanı verir.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Anayasal hukuk düzeni vatandaşlarımıza ne hak tanıyorsa, milletvekillerine de Anayasa ve iç tüzük hükümleri, demokrasi çerçevesinde faaliyet, söylem ve eylem gerçekleştirmeleri açısından özgürlük alanı verir. Bu özgürlük alanı milli irademize, egemenlik haklarımıza, hukukun üstünlüğüne, barışımıza tehdit amacıyla kullanılamaz" dedi.

Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, 28 Şubat ile ilgili olarak, "Bugün maalesef üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen acısını yüreğimizde hissediyoruz. Milli ve manevi değerlere karşı girişilen bu saldırının açmış olduğu yaralar hala tazeliğini korumaktadır. Dönemin darbeci zihniyetinin diline kuşanan medya topyekun savaş manşetleri o dönemde atabilmiştir. Ankara Sincan'da tanklar yürütülmüş, yüzde 22 oy almış Refah Partisi kapatılmıştır. Pervasızca '28 Şubat bin yıl sürecek' diyenler milletimizin, halkın üzerinde psikolojik hareket uygulamıştır. Belirli siyasi ve dini görüşe sahip kesimlere karşı ayrımcı, dışlayıcı insan hak ve özgürlüklerine aykırı onlarca insanın hayatını karartan girişimlerde bulunulmuştur. Tüm bu yaşananlar milletimizin hayatında kapanması zor yaralar açmıştır. Ülkemizi de 387 milyar dolar doğrudan veya dolaylı zarar meydana getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Özkan şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın darbecileri ve zihniyetini bu topraklardan ilelebet söküp atacak, darbeci ruhtan arındıracak, istiklal mücadelesinin milli ve manevi ruhundan ilham alan, demokratik, özgürlükçü, yeni Anayasa yapma çağrısı malumunuzdur. Darbecilere karşı olan herkesin bu yeni Anayasa inisiyatifine, çağrısına amasız, fakatsız destek vermesi, kadim devletimizin geleceği için Anayasa'ya destek vermek, bu acılarla dolu darbe ve vesayet süreçlerine en güzel cevap olacaktır. Yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa bizi barış içinde yaşatacak olan herkesin hak ve özgürlüklerine sahip çıkacak, egemenlik haklarımızı hakkıyla koruyacak Anayasa beklentisi siyaset kurumundan beklentisi, siyaset kurumunun da milletimize olan hizmet borcudur."

2020 ve 2020 yılı Ekim-Kasım- Aralık ayları büyüme rakamlarının açıklandığına ilişkin soru üzerine Özkan, "İlk çeyrekte Türkiye yüzde 4.5 oranında büyüdü. İkinci çeyrekte yoğun daralma sonucu yüzde 9.9. oranında daralma yaşandı. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte aldığımız önlemler sayesinde 1.8 oranında büyüme ile kapattık. Bu çok önemli ve anlamlı. Bu rakamlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 3.5 oranında daralma, yüzde 9.9 oranında İngiltere, İtalya yüzde 8.8, Hollanda en az küçülen ülkelerden olmasına rağmen 3.8 küçülürken, Avrupa'daki en büyük daralma yüzde 11 oranıyla İspanya'da gerçekleşmiş. Türkiye olarak Avrupa, gelişmiş ülke ekonomileri çökerken sosyal ve ekonomik olarak sağlık açısından teslim olurken, Türkiye'nin hem büyüme rakamları itibariyle hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumak üzere dünyandın neresinde olursa olsun ay yıldızlı pasaportu taşıyan vatandaşımız varsa, oradan ambulans uçaklarla ülkemize vatandaşlarımızı getirerek onların sağlığını koruma başarısı da sadece Türkiye'ye nasip olan bir başarı örneğidir" şeklinde konuştu.

Fezleke konusundaki soruya ise Özkan, "Anayasa 83. Madde bağlamında içtüzük 131. ve 135. maddelerinde karşılığını bulan düzenlemelerde, yasama dokunulmazlığı ülkenin birlik, beraberlik, Anayasal düzenine, hukukun üstünlüğüne, bu ülkenin barışına tehdit amacıyla kullanılmamalıdır. Anayasal hukuk düzeni vatandaşlarımıza ne hak tanıyorsa, milletvekillerine de Anayasa ve iç tüzük hükümleri, demokrasi çerçevesinde faaliyet, söylem ve eylem gerçekleştirmeleri açısından özgürlük alanı verir. Bu özgürlük alanı milli irademize, egemenlik haklarımıza, hukukun üstünlüğüne, barışımıza tehdit amacıyla kullanılamaz" yanıtını verdi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Özgürlük, AK Parti, Anayasa, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den 'Fezleke' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bartın'da 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi, 5 mahalle karantinada Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti Son Dakika! Normalleşmenin ele alınacağı kritik Kabine toplantısı başladı! Kararları Erdoğan bizzat açıklayacak Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı Marmaris'te katı atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu 12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'a Rubin Kazan talip oldu Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'a Rubin Kazan talip oldu         
15:34
Pusetten düşen bebek beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti Pusetten düşen bebek beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti         
15:18
Diyarbakır'da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni elbise dolabına asılı halde bulundu Diyarbakır'da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni elbise dolabına asılı halde bulundu         
15:04
Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı         
14:36
Diyarbakır ziyaretine Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin elindeki afiş damga vurdu: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum Diyarbakır ziyaretine Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin elindeki afiş damga vurdu: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum         
13:47
Yunan'ı korku sardı: Türk İHA ve SİHA'ları Rusya bile durduramadı, biz ne yapacağız Yunan'ı korku sardı: Türk İHA ve SİHA'ları Rusya bile durduramadı, biz ne yapacağız         
13:42
AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kahve davetine Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Bu, 3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kahve davetine Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Bu, 3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi         
13:40
Seren Serengil, Sadakatsiz dizisi inadından vazgeçmedi! Yapım şirketinin cevabı bile ikna edemedi Seren Serengil, Sadakatsiz dizisi inadından vazgeçmedi! Yapım şirketinin cevabı bile ikna edemedi         
13:17
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Sri Lanka'da bir kız çocuğu Sri Lanka'da bir kız çocuğu "şeytan çıkarma" ayininde öldürüldü         
12:11
Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar         
12:00
Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünden palto yaptırdığı yönündeki iddiaları yalanladı Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünden palto yaptırdığı yönündeki iddiaları yalanladı         
11:57
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
65 yıllık köprü yenilendi, en çok pideci esnafı sevindi 65 yıllık köprü yenilendi, en çok pideci esnafı sevindi         
11:16
Milyonların gözü kulağı Kabine'de! 5 ilde normalleşme kesin gibi, 25 ilde ise umutlu bekleyiş sürüyor Milyonların gözü kulağı Kabine'de! 5 ilde normalleşme kesin gibi, 25 ilde ise umutlu bekleyiş sürüyor         
11:11
Balıkçılar, kavanozu 350 lira olan lakerda taleplerine yetişemiyor Balıkçılar, kavanozu 350 lira olan lakerda taleplerine yetişemiyor         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 16:13:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den 'Fezleke' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei