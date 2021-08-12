AK Parti'den şölen gibi tören - Son Dakika

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Üye Katılım Töreni' geniş katılım ile adeta şölen havasında gerçekleşti.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Daha sonra mehteran takımı katılımcılara unutulmaz bir gösteri sundu. Batı Karadeniz'deki sel felaketi bölgesinde çalışma sürdürerek programa katılamayan milletvekillerinin telgrafları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın mesajı okundu. Sonrasında ise, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, konuşma yaptı.

Başkan Umutlu, "Yeni üyelerimiz arasında bir siyasi partinin kurucu ilçe başkanı olan sayın Mehmet Gürel'de var. Bugün burada yeni üyemizin katılım törenini icra etmek için toplanmış bulunmaktayız. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşı olmak için hoş geldiniz. Türkiye ye hizmet etmek için hoş geldiniz. Gece gündüz necip milletimiz için çalışmaya hoş geldiniz. İstikbalimiz olan çocuklarımızın geleceği için çalışmaya hoş geldiniz. Büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için hoş geldiniz. Gece gündüz millete hizmet yolunda çalışmaya hoş geldiniz. Milletimize hizmetkar olmaya hoş geldiniz. Sizleri, büyük ailemizin yeni üyelerini kardeşlik hukukuna göre bağrımıza basacağız. Sizinle daha da güçlendiğimizi bilmenizi isteriz. AK Partimize AK katılımların artarak devam edeceğini biliyor ve bundan sonra gelecek olan kardeşlerimizi de bağrımıza basacağımızı buradan ilan ve onları davet ediyoruz. Hem katılımlarından, hem Edremit'imize, Balıkesir'imize değerli hizmetlerinden dolayı milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, il başkanımıza ve tüm teşkilatımıza teşekkürü borç biliyorum. Partimize güç katan yeni üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi sunuyor, programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ardından, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve Milletvekili Dr. Mustafa Canbey de konuşmalar gerçekleştirerek AK Parti ailesine yeni katılan üyelere hayırlı olsun dileklerini iletti.

AK Parti gönüllüsü Yüksel Özdemir, AK Parti için yazdığı şiirleri seslendirdi. AK Parti'nin efsanevi müzikleri eşliğinde partiye yeni üye olan çok sayıda kişinin rozet töreni coşkuyla gerçekleşti. Protokol mensupları yeni üyeleri tebrik ederek rozetlerini takdim etti.

Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu, çevre ilçelerin AK Parti İlçe Başkanları, geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem belediye başkanları, geçmiş dönem AK Parti İlçe Başkanları, parti yetkilileri ve AK Partililerin katıldığı tören, şölen havasında geçti. - BALIKESİR