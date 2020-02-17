AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Silvan Projesinin 400 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal Açıklaması, System.String[]

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Silvan Projesinin 400 bin kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Beraberinde AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak ile İçkale'de gazetecilerle bir araya gelen milletvekili Bal, yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Bal, Diyarbakır Valiliği öncülüğünde Sur ilçesindeki Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz mahallelerinde uygulanan projeyle ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bu alanda 62 dükkandan oluşan bir çarşının oluşturulacağını işaret eden Bal, "Sur'daki projeyle sivil toplum örgütleriyle çalışma yürütülüyor. Bunun gerçekleşmesi halinde 6 mahalledeki yasak temmuz ayında sona erebilir." dedi.

Uygulamaya geçirdikleri istihdam projeleri sayesinde kent ekonomisinin gelişme kaydettiğini aktaran Bal, yapımı devam eden Tekstil Kentin 10 bin 400 kişiye istihdam oluşturacağını kaydetti.

Şehir hastanesi projesi ihaleye çıkıyor

Yapımı planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesinin proje ihalesinin bu ay içerisinde yapılacağını vurgulayan Bal, "Hastanenin yeri ile ilgili kesin karar alınmadı. Yap-işlet-devret modeliyle yapılmayacak, devlet kendisi yapacak. Çermik'te de 50 yataklı devlet hastanesi yapılacak. Silvan Projesi hızla sürüyor. Verimli toprakları suyla buluşturacak Silvan Projesi tamamlanınca 400 bin kişiye iş imkanı sağlayacak, tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkı sunacak." diye konuştu.

Siyaset Akademisine yoğun ilgi

İl Başkanı Serdar Budak ise AK Parti Siyaset Akademisine yoğun başvuru olduğunu belirterek, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla 23 Şubat Pazar günü Diyarbakır Öğretmenevinde başlayacak. Bu dönemki Siyaset Akademisine 480 başvuru var. Bir önceki Siyaset Akademisi programına 120 başvuru yapılmıştı. Yoğun ilgi var. Başvuru yapanlara teşekkür ediyoruz. Değerli hocalarımızın katıldığı akademiye başvuramayanlar da gelip programa katılabilir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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