AK Parti Edirne Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, "Benim liderim bu kadar çalışıyorsa, bir programını aksatmıyorsa, bize yoruldum demek haram. Onun yol arkadaşı olarak bizler yorulmayacağız, koşturacağız. Çünkü eğer biz yorulursak, meydanı yalancılar, iftiracılar basıyor." dedi.

Dalkılıç, bir otelde düzenlenen AK Parti Edirne Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in selamlarını ileterek, konuşmasına başladı.

Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını anlatan Dalkılıç, sağlıktan, ulaşıma, altyapıdan, eğitime bir çok alanda Türkiye'nin artık çok farklı bir ülke olduğunu, son 20 yıla baktıklarında gurur duyacakları projelere imza atıldığını söyledi.

Yorulmadan, aldıkları sorumluluğun hakkını çok çalışarak vereceklerini belirten Dalkılıç, "Benim liderim bu kadar çalışıyorsa, bir programını aksatmıyorsa, bize yoruldum demek haram. Onun yol arkadaşı olarak bizler yorulmayacağız, koşturacağız. Çünkü eğer biz yorulursak, meydanı yalancılar, iftiracılar basıyor. Bu ülkenin umutlarını bitirmek isteyenler sahne almaya başlıyor." dedi.

Dalkılıç, Edirne'deki teşkilat mensuplarının çalışmalarının, sadece Edirne'ye yansımadığını, çalışmaların toplanıp Türkiye'nin başarısı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine ses, nefesine nefes olduğunu vurguladı.

"Bölgeyi dizayn etmek istiyorlar"

Kimi çevrelerin, Türkiye'yi çeşitli denemelerle susturmak, diz çöktürmek istediklerine, şimdi de ekonomik operasyonlarla bunu yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Dalkılıç, şöyle devam etti:

"Bir kirli algı operasyonu yapıyorlar. 15 Temmuz'da kahraman ordumuzun içerisine sızmış alçaklar bu milletimize kurşun sıktı. kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldık. Dünyanın bütün ambargolarını Türkiye'nin üzerine uygulamak istiyorlar. Bölgeyi dizayn etmek istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan vazgeçsin istiyorlar. İçeridekileri görüyorsunuz, her gün yeni bir yalan, her gün yeni bir tezgah. Dün bir video yayımlamış 'Bay Kemal', helallik isteyecekmiş. Sen git önce Baykal'dan helallik iste. Baykal sana hakkını helal ediyor mu? Ona önce bir bak. Senin hangi tezgahla genel başkanlığa geldiğini bu millet biliyor."

Türkiye'nin güçlendikçe dünyadaki haksızlıkların ve adaletsizliklerin karşısında olacağını belirten Dalkılıç, tüm dünyada mazlumların ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

"Selimiye Camisi çevresini ecdadımıza yakışır bir şekilde düzenleyeceğiz"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise salgın nedeniyle uzun süre ara verdikleri danışma meclisi toplantısını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yirmi yıllık AK Parti döneminde birçok alanda devrim denilen projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Aksal, çok çalışarak önlerine koydukları hedefleri tek tek gerçekleştirmeye devam edeceklerini anlattı.

Edirne'de tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi veren Aksal, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden hızlı tren projesini başlatmak bize nasip oldu. İnşallah tamamlandığında ilimizi Londra'dan Pekin'e kadar bağlayacak. Selimiye Camisi çevresini ecdadımıza yakışır bir şekilde düzenleyeceğiz, Üç Nehir Bir Şehir projesiyle Edirne'mizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Edirne- Kırklareli yolu en kısa zamanda tamamlanacak. Tarihi Uzunköprü restorasyonu çalışmaları başladı. Yine Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü tamamlamıştık, inşallah 2023 yılı sonuna kadar bağlantı yolları da tamamlanacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bazılarının hayal bile edemeyeceği başarılar elde ettiklerini vurgulayan Aksal, önümüzdeki dönemde önemli projelerin hayata geçirileceğini aktardı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da üstlenmiş oldukları sorumlulukları yerine getirmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Millet için hiçbir şey yapmamış insanların, sadece birkaç hesapla algı yaratarak bu işi yönetemeyeceklerini ifade eden İba, "Bize düşen, liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize çizdiği istikamette, halkımızın kalbinde yollar kurmaya devam etmektir." değerlendirmesinde bulundu.