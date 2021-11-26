AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan Kosova ile dostluk adımı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay, Kosova'dan gelen heyeti Eskişehir Valiliği ile birlikte ağırladı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada Avrupa Konseyi toplantıları kapsamında Türk kökenli Kosova Milletvekili Enis Kervan ile birlikte çalıştıklarını belirterek, sohbetlerimiz sırasında kadınlara yönelik çalışmalarımı takip ettiklerini ve Prizren ile Eskişehir Valiliğinin kardeş şehir olduğundan bahsettiğini anımsattı.

İki milletvekili olarak bu dostluk köprüsünü hayata geçirmeye karar verdiklerini ifade eden Günay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kosova'dan bir grubu şehrimizde ağırlıyoruz. Her alandaki işbirliği için bu ilk adım olacak, özellikle kadınlarımıza yönelik projeler ön planda olacak. Gelecekte iş birliklerimiz kuvvetlendirmek ve hem iki şehir, hem iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlamak istiyoruz. Valiliğimizin koordinasyonunda gerçekleşecek temasların verimli olmasını diliyorum, Vali Erol Ayyıldız'ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Milletvekili Günay, uluslararası toplantılarda gördüklerini bir gerçeğin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemiz hem bugünkü gücü hem tarihsel mirasıyla, dünyanın her yerinde dostuna güven düşmanına ise korku veriyor. Kosova bizlerin önemli bir dostudur. Son AKPM toplantımızda Balkanlar'daki durumu değerlendirmiş ve bu konular ile alakalı AB Komiserine önemli bir soru yöneltmiştim. Sırpların silahlanması ve kendi ordularını kurmakla alakalı isteklerinin altını çizmiştim. Bizler bu konuları takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü dostumuzun yanında olmaya devam ediyoruz. Kosova ile ilişkilerimizi de şehrimiz ekseninde daha ileri taşımak ve hem bilgi hem tecrübe paylaşımında bulunmak istiyoruz. Örneğin Kosova'da faaliyet gösteren çok başarılı bir kadın derneği Eskişehirli kadın dernekleri ve kooperatifleri ile buluşarak karşılıklı tecrübelerini aktarmalarını sağlıyoruz. Kosova Türkiye, Eskişehir Prizren el ele gelişmeye ve büyümeye devam etsin istiyoruz."

Kosova heyeti 3 gün boyunca Eskişehir Valiliği koordinasyonuyla Dede Korkut Parkı, Sivrihisar ve Odunpazarı Evleri, OMM, Millet Bahçesi gibi Eskişehir için kültürel açıdan önem arz eden yerleri ziyaret edecek.

Ayrıca Türk Dünyası Vakfı ile yapılacak toplantıda kültürel projeler hakkında değerlendirmeler yapılacak.