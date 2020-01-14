AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan belediye başkanları ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan belediye başkanları ile buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan belediye başkanları ile buluştu

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Havza, Ladik, Kavak, Vezirköprü ve Asarcık ilçeleri değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan belediye başkanları ile buluştu, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Havza, Ladik, Kavak, Vezirköprü ve Asarcık ilçeleri değerlendirme toplantısına katıldı.

Karaaslan, ilçelerde devam eden yatırımların mevcut durumu ve hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler hakkında Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'den bilgi aldı.

Toplantının daha verimli olması adına Havza'da bölgesel olarak düzenlediğini belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

"2020'nin ilk ayında bu toplantıyı düzenledik ki yeni bir başlangıcı yeni bir bakış açısı sirayet edecek şekilde yapalım. Seçimde vaat ettiklerimiz var, seçim kampanyasında konuştuklarımız var. Burada ne noktadayız ve Ankara ile çözülmesi gereken sıkıntılarımızı konuşacağız. Bir vizyon çizip ilçelerimiz için en önemli sorunları tespit etmek için toplandık."

Değerlendirme toplantısında Karaaslan'a AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu eşlik etti.

Bu arada, Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edilmesi sırasında şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın Gidirli Mahallesinde ikamet eden babası Mehmet Sayar'ı ziyaret ederek taziyelerini de iletti.

AK Parti, Kavak, Ladik, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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