AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor"

31.10.2020 19:55

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Günümüzde kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor ama şu cep telefonuyla uğraşanları, sosyal medyada zaman geçirenleri de görünce içimiz burkuluyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Günümüzde kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor ama şu cep telefonuyla uğraşanları, sosyal medyada zaman geçirenleri de görünce içimiz burkuluyor." dedi.

Özhaseki, Talas Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane açılış töreninde yaptığı konuşmada, kitaplı bir medeniyetin temsilcileri olduklarını söyledi.

Yerde kağıdı görünce alan bir ecdadın torunları olduklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çok acıdır, 1600'lü yılların Kayseri'ye ait müfredat defterlerini ve o dönemki kitaplarımızın birçoğunu benim belediye başkanlığı dönemimde Bulgaristan'da bir kütüphanede bulduk. Mehmet Çayırdağ, 'Kütüphanenin başındaki insanla yazıştım. Kayseri'ye ait eski ne yazıyla yazılmış ne kadar kitap varsa hepsini verecek.' dedi. Biz kağıt olsun diye göndermişiz, Bulgarlar saklamış. Ne istiyor deyince? 'Bir fotoğraf makinesi bir de 500 dolar istiyor.' dedi. 'Ağabey ben 500 değil 5 bin diyorsa bile ver, ben parayı vereceğim.' dedim. Fotoğraf makinesini de al. Oradan kamyonetlere yükleyip kitapları Kayseri'ye getirdik. Vezirhanı restore edilirken bir duvar yıkıldığında arka taraftan deryalar gibi kitaplar çıktı. O günkü kütüphane memuru, 'Bu kitaplar yakalanırsa bugünkü yöneticiler bunların canına okur, ben en iyisi buraya saklayayım.' demiş. Oraya kitapları doldurup önüne duvar gerdirmiş. Biz sonradan o kitapları bulduk. Günümüzde kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor ama şu cep telefonuyla uğraşanları, sosyal medyada zaman geçirenleri de görünce içimiz burkuluyor. Bizler zorlayacağız ve yapmaya çalışacağız."

Kayseri'nin altyapı ve üstyapısıyla ilgili bir sorununun kalmadığını hatırlatan Özhaseki, kentin müzeler şehri haline geldiğini vurguladı.

Kültür ve sanatta önemli işler yaptıklarını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Turizm denince karşımıza Erciyes Dağı gibi bir yerde turizm merkezi, kayak merkezi yapmak çıktı. Hafta sonları 80-100 bin kişi kayak yapıyor, binlerce gencimiz para kazanıyor, Kayseri'nin sosyal hayatı ve çehresi değişiyor. Yaptığımız Harikalar Diyarı'na 40-50 bin kişi gidiyor. Kültürde, sanatta ne yaptık? Arkadaşlar, müzeler şehri haline geldi. Kayseri'de Selçuklu Müzesi'ni yaptık. Anadolu'ya iz vuran, damga vuran 2 medeniyet var. Biri Selçuklu diğeri Osmanlı. Peki Selçuklu'nun müzesi var mıydı? Yok. Onlar bir taraftan Haçlı ile bir taraftan fütuhatla uğraşırken Kayseri'ye öyle eserler bırakmışlar ki. Ortaya koydukları sivil mimari eserleri bile bugün Selçuklu izleri taşıyor, dediğimiz güzelliklerle dolu. Çok güzel bir Selçuklu Müzesi yaptık. Arkeoloji Müzesini kalenin içerisine taşıdık. Binlerce yıllık tarih orada sergilenir hale geldi. Bunun dışında Milli Mücadele Müzesini Kayseri Lisesine yaptık. Kayseri müzeler şehri olmaya başladı. Kayseri belediyeciliği, altyapısıyla üstyapısıyla uğraşırken bir taraftan da, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla da dahil olmak üzere her şeyi ile ilgileniyor."

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da açılışını yaptıkları kütüphanenin öğrencilerin yoğun yaşadığı bir bölgede olmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Devletimizin yanımızda olduğunu bilmek güzel bir şey. Burası aynı zamanda Talas İlçe Halk Kütüphanesi görevi de yapıyor. Kütüphanenin ilk 2 katı kurs ve kültür faaliyetleri için hazırlandı. Üst kat klasik kütüphane, en üst kat akademisyenler için çalışma ortamı. Ayrıca engelli kardeşlerimiz için kitaplar ve bölümler ayrıldı." diye konuştu.

Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ile protokol üyeleri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor

AK Parti, Selçuklu, Kayseri, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti Prof. Dr. Hakan Kutoğlu uyardı: Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri Bursaspor Boluspor'u 4-2 yendi, Ali Akman performansıyla göz doldurdu Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 36'ya yükseldi Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 36'ya yükseldi         
18:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı: Tedavide son aşamadayım Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı: Tedavide son aşamadayım         
18:23
Real Madrid, evinde Huesca'yı farklı geçti Real Madrid, evinde Huesca'yı farklı geçti         
18:17
Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı         
17:16
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor         
16:15
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
Kızını arayıp Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi         
13:31
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 20:26:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Kitap okuyanlar çok hoşumuza gidiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei