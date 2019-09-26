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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha...

11 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır" "Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmayla Türkiye'nin liderliğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliğini bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya koymuş oldu"...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır"

"Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmayla Türkiye'nin liderliğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliğini bir kez daha bütün açıklığıyla ortaya koymuş oldu"

-"Henüz tam olarak netleşmemekle beraber şekli ve hazırlanışı itibariyle bir terör saldırısı olduğu ve bunun da PKK tarafından yapıldığı şeklindeki emareler ortadadır"

-"Bu terör saldırısının Cumhurbaşkanımızın dünkü BM konuşmasından sonra vuku bulması da ciddi bir şekilde endişeleri biraz daha körüklüyor"

-"Türkiye her türlü meydan okumaya karşı hazırlıklıdır"

-"Çok çetin bir dönem girdiğimizi biliyoruz. Terörün sona erdirilmesi için kararlılığımız ortadadır"

-"Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır. Kimse IMF heyetleriyle gizli kapaklı görüşmeler yapmaya kalkmasın"

ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Anadolu Yayıncılar Derneği'nde konuşuyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha...

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
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