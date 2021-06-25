AK Parti Giresun milletvekili Aydın'ın yakınları kaza yaptı: 1'i bebek 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Akşam saatlerinde Osmancık- Kargı karayolunda edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Düzce'ye gittikleri öğrenilen İrfan Aydın idaresindeki otomobil, Çeltiközü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TAKLA ATIP TARLAYA DÜŞTÜ

Takla atan otomobil yolun kenarında bulunan tarlaya düşerek ters döndü. Yoldan gecen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

1'İ BEBEK 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından Kargı Ahmet Hamdi Akpınar ve Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Dilek T. ve oğlu F.T. hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan aynı aileden Merve Aydın, Gülşen Aydın, Hayri Aydın, Akif Aydın, Betül Aydın, Seher Altunbaş ve Derya Taş ise ilk müdahalelerinin ardından Çorum'a sevk edildi.

ÇORUM MİLLETVEKİLİNİN YAKINLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazayı haber alan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıların son durum hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.