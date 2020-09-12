AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Gölcük İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Çetin Seymen, yeniden seçildi.

İpekhan Düğün Salonu'ndaki kongrede konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, bugünün 12 Eylül olduğunu hatırlattı.

Zeybek, "Türk tarihinin en karanlık günü. Aradan 40 yıl geçti ama o günün acısını hala çevremdeki insanlar yaşıyor. AK Parti bu ülkede darbeleri sonlandıran bir iktidardır." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Ellibeş, AK Parti iktidarlarına yapılan darbe girişimlerine değinerek, "Dünya yeniden şekilleniyor. Haritalar çiziliyor. Hazırlanan senaryolar bir bir tatbik ediliyor. Sahada bunları görüyoruz tüm dünyanın gözü önünde bunları görüyoruz. Gözümüzü kapatıp bunlara duyarsız kalamayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ise salgın nedeniyle 2 defa ertelenen kongreyi bugün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletten aldığı güçle zincirlerini kırdığını aktaran Seymen, önlerinde büyük hedeflerin olduğunu, sancağı yere düşürmemek için gece gündüz çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Tek adayla gidilen kongrede mevcut ilçe başkanı Çetin Seymen güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Ellibeş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti ilçe başkanları, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, parti yöneticileri ve delegeler katılım gösterdi.