AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta şehit ailelerini ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde temaslarda bulundu. Ünal, temasları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in ailesini ziyaret etti. Mahir Ünal ve beraberindekilerin taziyelerini ilettiği ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ünal ve beraberindekiler daha sonra Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Akdal ve Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın ailelerine de ziyarette bulundu. Ziyarete, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve ilgililer katıldı.

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü

İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı

Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü

Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok

Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı