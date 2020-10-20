Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi - Son Dakika

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi

20.10.2020 15:38

Son dakika haberler: - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi Turan: "Eğer Bülent Turan operasyon yaptıysa, eğer bu karışıklık bizim işimizse sormak isterim: Meral Akşener'in bir yıl önce seçimlerde umduğu oyu alamayınca 'partimi bırakıyorum' demesinin arkasında...

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi

Turan:

"Eğer Bülent Turan operasyon yaptıysa, eğer bu karışıklık bizim işimizse sormak isterim: Meral Akşener'in bir yıl önce seçimlerde umduğu oyu alamayınca 'partimi bırakıyorum' demesinin arkasında da mı Bülent Turan vardı? Biz mi partiden istifa et, bırak partiyi dedik. Bu akla ziyan bir yaklaşım, tecrübesine yakışmayan bir yaklaşım"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisi ile ilgili ifadeleri ile ilgili, "Eğer Bülent Turan operasyon yaptıysa, eğer bu karışıklık bizim işimizse sormak isterim: Meral Akşener'in bir yıl önce seçimlerde umduğu oyu alamayınca 'partimi bırakıyorum' demesinin arkasında da mı Bülent Turan vardı? Biz mi partiden istifa et, bırak partiyi dedik. Bu akla ziyan bir yaklaşım, tecrübesine yakışmayan bir yaklaşım" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e cevap verdi. Turan, TBMM'de açıklama yaparak, Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başladı. Turan, demokrasilerde olmazsa olmaz muhalefet olduğunu söyleyerek, "Muhalefet iktidarın kıymetinin göstergesidir. Demokrasilerde muhalefetin ne kadar kıymetli olduğunu iyi bilen bir ekibiz. Muhalefet olmazsa iktidar olmayacağını, demokrasi olmayacağını her türlü hakaret, küfür dışında farklı söyleme, yaklaşıma sabretmek, cevap vermek gerektiğini iyi bilen bir ekibiz" ifadelerini kullandı.

Akşener'in Çanakkale'de bir yıl önce yaptığı konuşmanın bugün yapmış olduğu gibi ifade ettiğini belirten Turan, "İYİ parti içindeki tüm sorunların müsebbibi adeta Bülent Turan diye cevap verdi. Hazin bir tablo, trajikomik bir durum. Sayın Akşener gibi bakanlık, Genel başkanlık yapmış, uzun yıllar devletin çeşitli kademelerinde görev yapmış kıymetli bir siyasetçinin böyle bir yorumu, kendi partisinin iç meselelerinin müsebbibi olarak bir başka partinin yöneticisini göstermesini şık bulmadığımı ifade etmek isterim. Biz o Grup Toplantısı'nda ısrarla Grup Toplantısı'na katılmayan milletvekillerinin sebeplerini Sayın Akşener'den merak ederdik. Biz çok sayıda vekilin istifa ederek başka partilere geçmiş olmasını değerlendirmesini merak ederdik. Kongrelerde çizik yapıldı mı, yapılmadı mı, liste oldu mu, olmadı mı, başkanın bilgisi var mıydı, yok muydu, tartışmasına açıklamasın beklerdik. Şimdi uzun yıllar hem kuruculuk, Genel Başkan Yardımcılığı, vekilliği devam eden önemli bir siyasetçinin kendi partisinin İl Başkanı ile ilgili ortaya koyduğu şok iddianın, 'Benim İl Başkanım FETÖ'cüdür' demesi iddiasını cevaplandırmasını beklerdik. Bu kadar soru varken, b.izim eski bir konuşmamızı, İYİ parti kurulma amacı Türkiye'de milliyetçi muhafazakar oyların asla CHP'ye yakın durmayacağından dolayı o oyların CHP'nin, HDP'nin bloğuna taşınmak üzere olduğu iddialamızı yeniymiş gibi dinlemek. Daha üzücüsü o iddiamızda sadece Ümit Özdağ'ın İl Başkanı FETÖ'cü iddiası ötesinde Meral Akşener'in Genel başkanlığı bırakacağım demesi, yalvararak gelmesini de gündem olduğunu hatırlatmak isterim. Eğer Bülent Turan operasyon yaptıysa, eğer bu karışıklık bizim işimizse sormak isterim: Meral Akşener'in bir yıl önce seçimlerde umduğu oyu alamayınca 'partimi bırakıyorum' demesinin arkasında da mı Bülent Turan vardı? Biz mi partiden istifa et, bırak partiyi dedik. Bu akla ziyan bir yaklaşım, tecrübesine yakışmayan bir yaklaşım. Biz kendisinden İl Başkanı FETÖ'cüdür' iddiasına cevap vermesini bekliyoruz. Biz kendisinden yine iddia ettiği gibi Kars başta olmak üzere HDP ile anlaşarak HDP'ye oy anlamında destek olup olunmadığını, destek verilip verilmediğini açıklamasını bekleriz" değerlendirmesini yaptı.

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi
Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi
Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi
Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi

Meral Akşener, Bülent Turan, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi - Son Dakika


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