AK Parti İl Başkanı Ellibeş'ten kongre değerlendirmesi - Son Dakika

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Milletimize hizmet etme yolunda ve inandığımız değerler ışığında yeni kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Ellibeş, muhteşem bir genel kurulu daha geride bıraktıklarını söyledi.

Teması "güven ve istikrar" olarak belirlenen kongrede, Türkiye'nin küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çekildiğini vurgulayan Ellibeş, "Milletimize hizmet etme yolunda ve inandığımız değerler ışığında yeni kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mehmet Ellibeş, dün gerçekleştirilen kongreyle millete eşit hizmet etme noktasındaki bayrak yarışının kaldığı yerden devam ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kocaeli teşkilatı olarak yeni döneme en iyi şekilde hazır olduğumuzu hem kendi kongrelerimizde hem de genel merkez kadın, gençlik ve en son ana kademe kongremizde gösterdik. Kocaeli olarak, Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda Milletvekilimiz Emine Zeybek'in yerini korumasını önemsiyoruz. Bunun yanında Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi asil-yedek ayrımı yapmadan bu listenin yedek üyeleri arasında Davut Şiviloğlu ve Serpil Yılmaz kardeşlerimizin de yer alması bizleri sevindirdi."

"Kocaeli teşkilatı, partisine ve liderine bağlılığını her fırsatta gösteriyor"

Kocaeli teşkilatının, partisine ve liderine güçlü şekilde bağlılığını her fırsatta gösterdiğini vurgulayan Ellibeş, "Bu sevgi bağının karşılığı olarak halen ilimizde merkezi yönetim desteğiyle 300'ün üzerinde proje devam ediyor. Binlerce yeni konut çalışması var. Yatırımlar, pandemi sürecine rağmen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ellibeş, Kocaeli teşkilatının kendiyle övüneceği, gurur duyacağı ve her zaman hatırlayacağı bir genel kurulu daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Kongremizde delegelerin tamamının oyunu alarak bir kez daha Genel Başkanımız olarak seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la inandığımız yolda yürümeye ve 83 milyon vatandaşımıza büyük bir aşkla ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kocaeli'den Ankara'ya giden teşkilat üyelerine teşekkür eden Ellibeş, kongrenin millete ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.