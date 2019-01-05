Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da...

AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kemalpaşa'da Arif Uğurlu, Kınık'ta Sadık Doğruer'i belediye başkanlığına aday gösterdi.

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Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek