Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da...
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AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kemalpaşa'da Arif Uğurlu, Kınık'ta Sadık Doğruer'i belediye başkanlığına aday gösterdi.
AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kemalpaşa'da Arif Uğurlu, Kınık'ta Sadık Doğruer'i belediye başkanlığına aday gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:10 Kaynak: AA
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