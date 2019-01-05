Son Dakika Haberleri: Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da...

Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da...

3 dakika önce

AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kemalpaşa'da Arif Uğurlu, Kınık'ta Sadık Doğruer'i belediye başkanlığına aday gösterdi.

Ak Parti, İzmir'in İlçelerinden Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da..., System.String[]
AK Parti, İzmir'in ilçelerinden Karabağlar'da Bilal Doğan, Karaburun'da Ferhan Eroğlu, Karşıyaka'da Ayda Maç, Kemalpaşa'da Arif Uğurlu, Kınık'ta Sadık Doğruer'i belediye başkanlığına aday gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:10 Kaynak: AA

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