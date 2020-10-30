AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım: "İzmir'deki depremde 20 civarında yıkılan bina var" - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım: "İzmir'deki depremde 20 civarında yıkılan bina var"

30.10.2020 17:37
AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım:

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "İzmir'de meydana gelen depremde yapılan tespitlere göre, 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "İzmir'de meydana gelen depremde yapılan tespitlere göre, 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Geçmiş olsun." dedi.

Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının eski Başbakan Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde ortaklaşa yürüttüğü 81 il 81 Anaokulu Projesi kapsamında Zeynur Çetinkaya Kızılay Anaokulu törenle açıldı.

Açılışta konuşan Yıldırım, 81 İl 81 Anaokulu fikrinin, 2016 yılında eşi Semiha Yıldırım ile planladıkları bir proje olduğunu aktardı.

Projeyi Türk Kızılay ile yapmak istediklerini belirten Yıldırım, "Çünkü Türk Kızılay asırlık kuruluşumuz. Şimdilerde de en itibarlı sivil toplum kuruluşu oldu. Dünya ülkelerinde büyük hayır işleri yapıyor. Yüzümüzün akı." diye konuştu.

Tüm Kızılay ekibine teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"81 projenin 47'sinde çalışmalar başladı. 32'si de tamamlandı. Amacımız sadece bir okul açmak değil aynı zamanda farkındalık oluşturmak. Ağaç yaşken eğilir. Bir binanın temeli sağlam olursa bina da sağlam olur. Bu açıdan Anaokulu eğitimi oldukça önemli. Ben bir kez daha bu güzel hizmete vesile olan Türk Kızılayı ve projeyi başlayan Semiha Hanıma, maddi manevi katkı ile bu projelerin gelişmesine destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Daha sonra öğrenciler hazırladıkları resimleri Binali Yıldırım'a takdim etti.

Vali Gökmen Çiçek, Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım ve protokol üyelerince açılış kurdelesi kesildi. Anaokulunun gezilmesi ile program sona erdi.

Program sonunda protokol üyeleri okul bahçesine fidan dikti.

Açılış törenine, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, eski Başbakan Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve eşi Sevim Zeybek, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bazı kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Yıldırım, daha sonra Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti.

İzmir'deki deprem

Ziyaret sonrası sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, bugün 14.52 saati itibarıyla İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini söyledi.

Ege'nin birçok bölgesinde hatta Marmara'da, İstanbul'a varıncaya kadar depremin hissedildiğini anımsatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir en fazla etkilenen ilimiz. Şu anda gelen bilgilere göre, raporlanmış bir can kaybı yok. Hastanede yaralılar var. Oluşturulan kriz merkezine de Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Adalet Bakanı hareket halindeler. Yapılan tespitlere göre 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Geçmiş olsun. Büyük bir deprem 40 saniye süren."

Binali Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım: 'İzmir'deki depremde 20 civarında yıkılan bina var' - Son Dakika


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