AK Parti Karabük teşkilatı kentteki yatırımları inceledi - Son Dakika
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AK Parti Karabük teşkilatı kentteki yatırımları inceledi

15.09.2022 12:38
AK Parti Karabük teşkilatı kentteki yatırımları inceledi

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kentte yapımında son aşamaya gelinen ve yapımı tamamlanan yatımları inceledi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kentte yapımında son aşamaya gelinen ve yapımı tamamlanan yatımları inceledi.

Ünal, Güneş ve Altınöz, yapımı tamamlanacak Beşbinevler ek hastane binası, 200 Evler sentetik çimli saha, 4 kulvarlı yürüyüş parkurlu Onur Sahası, yapımı tamamlanan Safranbolu Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi ile 112 acil çağrı istasyonu, Safranbolu İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu ve Şehit Metin Arslan İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Heyet, inceleme ve ziyaretlerde İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Yıldırım'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Altınöz, 21 yıldır yaptıkları hizmet, eser ve yatırımlarla konuştuklarını belirterek, Türkiye'de ve Karabük'te her projenin, her eserin altında 21 yıldır AK Parti'nin imzasının olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Karabük teşkilatı kentteki yatırımları inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük teşkilatı kentteki yatırımları inceledi - Son Dakika
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