AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "ülke için yapacak çok işleri olduğunu" bildirdi.

Şahin, partisinin Kocaeli İl Başkanlığının Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılan 7. Olağan Kongresi'nde, kongrenin hayırlılara vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı zaferlere imza attığını ifade eden Şahin, bugün Şuşa'dan müjdeli bir haber aldıklarını vurguladı. Şahin, Şuşa'nın özgürlüğüne ulaştığını dile getirerek, "Darısı Dağlık Karabağ'a inşallah. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımızı ve dualarımızı iletiyoruz. Başarıları daim olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunu belirten Şahin, il teşkilatının seçimlerde aldığı oylarla bunu gösterdiğini bildirdi. Şahin, eğer AK Parti teşkilatları olmasaydı elde ettikleri bu büyük zaferleri gerçekleştiremeyeceklerini aktararak, 19 yıldır devam eden bu kutlu yürüyüşü sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

"AK Parti milletin kurduğu milletin büyüttüğü bir partidir"

Hangi şehrine gitseler gözleri vatan sevdasıyla parıldayan parti teşkilatlarıyla karşılaştıklarını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bugün bu salonda da Türkiye'nin geleceğine damga vuracak kişiler görüyorum. Sizlerin gözlerinde geleceğimizin çok daha aydınlık olacağını görüyorum. Mesele memleket meselesi olunca taşın altına elini değil yüreğini ortaya koyan AK Kadınlar görüyorum. Bu salona bakınca bu topraklara, vatanına, milletine, devletine sadakatle bağlı, lideri Erdoğan'ın arkasında kararlılıkla yürüyen bir büyük teşkilat görüyorum. Sizler sayesinde ülkemize, şehirlerimize kazandıracağımız daha çok hizmet var. AK Parti milletin partisidir. AK Parti milletin kurduğu milletin büyüttüğü bir partidir. Bütün hizmetlerimizi aziz milletimizden aldığımız güçle gerçekleştirdik. Önümüze çıkarılan engelleri aziz milletimizden aldığımız güçle aştık. Her alanda çok önemli mesafeler katettiğimizi, fersah fersah yol aldığımızı görüyoruz. Eğitimde, adalette, insan haklarında, özgürlüklerde, bilimde, teknolojide, sanayide ve tarımda hangi alana bakarsak bakalım ülkemizi bambaşka noktaya taşıdığımızı görüyoruz. Bu ülke için yapacak çok işimiz var. Ortak akılla bütün farklı görüşlerden, bütün farklı yaşam tarzlarından, bütün düşüncelerden ve fikirlerden beslenerek ülkemizi daha da ilerilere hep birlikte taşıyacağız."

Şahin, AK Parti'nin dar düşüncelerin, dar kalıpların partisi olmadığını belirterek, AK Parti'nin binlerce yıldır devam eden devlet geleneğinin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak için gece gündüz çalışanların partisi olduğunu söyledi.

"Türkiye değişmeye, dönüşmeye, büyümeye devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da AK Parti'nin nevi şahsına münhasır olduğunu belirterek, bu partinin bir dava hareketi olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında yeni ufuklara, yolculuklara devam ettiklerini anlatan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tuzakların boşa çıkarıldığını ve hayal dahi edilemeyen projelerin yapıldığını kaydetti.

Yavuz, AK Parti'yle güzellik ve yeniliklerin yaşandığını dile getirerek, "İnanıyorum ki hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında, onun önderliğinde yeni ufuklara yolculuğumuz devam edecek ve Türkiye değişmeye, dönüşmeye, güzelleşmeye, yükselmeye, büyümeye devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise birlik ve beraberlikle dünyaya söz söyleyen ve hakkın yanından olan bir parti olduklarını ifade ederek, partilerinin dünyada insanlığın vicdanının, doğrunun adı olduğunu kaydetti.

AK Parti'yle beraber Türkiye'nin köklerinin nerede olduğunu hatırladığını aktaran Kandemir, kongrelerde yeniden tazelendiklerini bildirdi.

Kandemir, yeni görev alacak teşkilat mensuplarının da aldıkları bayrağı ileriye taşıyacağını belirterek, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletten aldıkları emanetin hakkını vermek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, dünyadaki mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hizmet ürettiklerini kaydetti.