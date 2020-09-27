AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması - Son Dakika

AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "En büyük talihsizliğimiz, bu ülkede maalesef milli bir muhalefetimizin olmaması. Düne kadar hasım olanlar, bir anda hısım oluverdiler ve bir zemin inşa ettiler" dedi.

AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "En büyük talihsizliğimiz, bu ülkede maalesef milli bir muhalefetimizin olmaması. Düne kadar hasım olanlar, bir anda hısım oluverdiler ve bir zemin inşa ettiler" dedi.

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kale Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede konuşan Erkan Kandemir, Sivas'ın, her zaman AK Parti'nin yanında olduğunu söyledi. Sivas'ın, medeniyetlere başkentlik yapmış şehir olduğunu dile getiren Kandemir, "AK Parti siyasi hareketinin Sivas, kalbidir. Onun için sırtını Sivas'a yaslayanın sırtı yere gelmez" dedi.

'YENİ BİR SİYASET DİLİ İNŞA EDİLİYOR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yen siyaset dili inşa ettiğini kaydeden AK Parti'li Kandemir, "Biz AK Parti'nin neferleri, ismi yarın hatırlanmayacak askerleri, Tayyip Erdoğan'ın yanında siyaset yapan AK Parti ailesi, bu tarih yazımına hep beraber ortaklık ediyoruz. Bizler de elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar katkı sağlıyoruz. Biz düne kadar 'Şuradan yürüyeceksiniz' diye yol tarif edilen bir ülkeyken, bugün 'İman varsa imkan da vardır' diyerek, kendi yolunu kendi açan, 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' diyerek, yepyeni bir gelecek inşa eden, bunun için de büyük mücadele veren bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Başkaları gibi uyuyor taklidi yapmıyoruz. Başkaları gibi 'Dokunmayalım, bulaşmayalım da bize bir yük yüklemesinler' demiyoruz. Başkaları gibi sessiz kalmayı hikmet zannetmiyoruz. Başkaları gibi ölü taklidi yapıp, bu milletten kopuk, gözünü, gönlünü başkalarına dayamayı marifet görmüyoruz. En büyük talihsizliğimiz, bu ülkede maalesef milli bir muhalefetimizin olmaması. Düne kadar hasım olanlar, bir anda hısım oluverdiler ve bir zemin inşa ettiler. Hangi ara, hangi değer bir araya getirdi? Anlayamadık, anlamlandıramadık. 2023'e giderken önümüzde başka sınavlar var bunu görüyoruz. Bugün Türkiye iddiasını artırdıkça başka meselelerle imtihan edilecek bunu da görüyoruz" diye konuştu.'BU MİLLETİ TANIMIYORLAR'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren AK Parti'li Kandemir, "Tayyip Erdoğan bu milletin bizatihi kendisi, iddiası onun itirazlarının özüdür. Onlar bu milleti tanımıyorlar. Tanımadıkları için 15 Temmuz'da işgale yeltendiler. Tanımadıkları için 6-7 Ekim olaylarında milleti birbirlerine düşüreceklerini zannettiler. Tanımadıkları için çukurlar kazdılar. Kendilerine göre kurtarılmış alanlar ilan ettiler. Tanımadıkları için sınırımızın öte yakasına bir terör koridoru inşa edeceklerini zannettiler. Oysa bu toprakların yiğit insanları şehadeti göze alıp sıradan vatandaşlar her biri sorumluluk bilip vakti zamanı geldiğinde kuşanıp yüreğindeki sevdayı çıktı, sokaklara girdi. Zeytin Dalı ile sınırın öte yanına ya da asker olarak dağlarda dolaştı ve bunlara hak ettikleri cevabı verdi" dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Başkan Muhammed Burak Kuruçay, güven tazeledi.


AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması
AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması
AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması
AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması
AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması

AK Parti, Siyaset, Asker, Milli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 15:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması - Son Dakika


Son Dakika

Deniz paraşütünü çeken teknenin türbin motoruna halat dolandı! Eğitmenlerin profesyonelliği büyük faciayı önledi İş ilanı verip başvuran genç kadınlara tacizde bulunan şahıs yakalandı Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1467 yeni vaka tespit edildi Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Süper Kupa şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a gözdağı verdi: Durdurulacaktır Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
Son Dakika: Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı Son Dakika: Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı         
20:51
Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak         
19:25
Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti Suarez'in 2 gol attığı maçta Atletico Madrid, Granada'yı 6-1 mağlup etti         
19:05
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Murovdağ zirvesini ele geçirdi         
18:37
Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi         
18:09
Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı         
17:44
Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı         
17:03
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 21:18:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei