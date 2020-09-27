AK Parti'li Kandemir: En büyük talihsizliğimiz, milli muhalefet olmaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "En büyük talihsizliğimiz, bu ülkede maalesef milli bir muhalefetimizin olmaması. Düne kadar hasım olanlar, bir anda hısım oluverdiler ve bir zemin inşa ettiler" dedi.

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kale Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen kongreye; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede konuşan Erkan Kandemir, Sivas'ın, her zaman AK Parti'nin yanında olduğunu söyledi. Sivas'ın, medeniyetlere başkentlik yapmış şehir olduğunu dile getiren Kandemir, "AK Parti siyasi hareketinin Sivas, kalbidir. Onun için sırtını Sivas'a yaslayanın sırtı yere gelmez" dedi.

'YENİ BİR SİYASET DİLİ İNŞA EDİLİYOR' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye 'nin yen siyaset dili inşa ettiğini kaydeden AK Parti'li Kandemir, "Biz AK Parti'nin neferleri, ismi yarın hatırlanmayacak askerleri, Tayyip Erdoğan'ın yanında siyaset yapan AK Parti ailesi, bu tarih yazımına hep beraber ortaklık ediyoruz. Bizler de elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar katkı sağlıyoruz. Biz düne kadar 'Şuradan yürüyeceksiniz' diye yol tarif edilen bir ülkeyken, bugün 'İman varsa imkan da vardır' diyerek, kendi yolunu kendi açan, 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' diyerek, yepyeni bir gelecek inşa eden, bunun için de büyük mücadele veren bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Başkaları gibi uyuyor taklidi yapmıyoruz. Başkaları gibi 'Dokunmayalım, bulaşmayalım da bize bir yük yüklemesinler' demiyoruz. Başkaları gibi sessiz kalmayı hikmet zannetmiyoruz. Başkaları gibi ölü taklidi yapıp, bu milletten kopuk, gözünü, gönlünü başkalarına dayamayı marifet görmüyoruz. En büyük talihsizliğimiz, bu ülkede maalesef milli bir muhalefetimizin olmaması. Düne kadar hasım olanlar, bir anda hısım oluverdiler ve bir zemin inşa ettiler. Hangi ara, hangi değer bir araya getirdi? Anlayamadık, anlamlandıramadık. 2023'e giderken önümüzde başka sınavlar var bunu görüyoruz. Bugün Türkiye iddiasını artırdıkça başka meselelerle imtihan edilecek bunu da görüyoruz" diye konuştu.'BU MİLLETİ TANIMIYORLAR' Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren AK Parti'li Kandemir, "Tayyip Erdoğan bu milletin bizatihi kendisi, iddiası onun itirazlarının özüdür. Onlar bu milleti tanımıyorlar. Tanımadıkları için 15 Temmuz'da işgale yeltendiler. Tanımadıkları için 6-7 Ekim olaylarında milleti birbirlerine düşüreceklerini zannettiler. Tanımadıkları için çukurlar kazdılar. Kendilerine göre kurtarılmış alanlar ilan ettiler. Tanımadıkları için sınırımızın öte yakasına bir terör koridoru inşa edeceklerini zannettiler. Oysa bu toprakların yiğit insanları şehadeti göze alıp sıradan vatandaşlar her biri sorumluluk bilip vakti zamanı geldiğinde kuşanıp yüreğindeki sevdayı çıktı, sokaklara girdi. Zeytin Dalı ile sınırın öte yanına ya da asker olarak dağlarda dolaştı ve bunlara hak ettikleri cevabı verdi" dedi.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Başkan Muhammed Burak Kuruçay, güven tazeledi.