AK Parti'li Nasır ve Sürekli, İzmir'deki depremzedelerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneğinin (İZDEDA) düzenlediği etkinlikte depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Necip Nasır ve Kerem Ali Sürekli, Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'ndeki İZDEDA binasının önünde, depremzedelere hitap etti.

Nasır, yıllardır en büyük hedefinin İzmir'de kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi olduğunu aktararak, 30 Ekim depreminden 4 ay önce de TBMM'de "İzmir'in deprem gerçeği" başlıklı bir konuşma yaptığını belirtti.

Bu konuşmanın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile toplantı yaptıklarını, kentteki fay hatlarına ve tehlikeye dikkati çektiklerini aktaran Nasır, "Sayın Bakanımız bir kentsel dönüşüm stratejik eylem planı hazırlayalım diye talimat vermişti. Ne yazık ki sonrasında depremi yaşadık. " ifadelerini kullandı.

Nasır, İzmir'e ait Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı kurulacağını ve bu başkanlığın depremzedelerin sorularına cevap vererek teknik desteği sunacağını söyledi.

Kerem Ali Sürekli ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

Necip Nasır ve Kerem Ali Sürekli, depremzedelerin taleplerini içeren dilekçeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmek üzere Dernek Başkanı Haydar Özkan'dan aldı.