AK Parti'li Uncuoğlu, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı seçildi - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı seçildi.

Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkanlık seçimine geçilmeden önce komisyon üyesi milletvekilleri kısa bir konuşma yaptı. AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, 17 Ağustos depreminde 1,5 saat sonra enkazdan çıkarıldığını, iki kızının ise depremde hayatını kaybettiğini belirterek, "Depremden 1,5 saat sonra enkazdan kurtulan birisiyim. Depremin siyaseti olmaz. Siyaset üstü bir çalışma yapılması lazım komisyonda. Şakası yok bu işin, mevzubahis olan canlardır. İnancımızda bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanları kurtarmakla eşdeğerdir. Komisyon çalışmaları ülkemiz için de faydalı olacaktır" dedi.