AK Partili Yıldırım ve MHP'li Durmaz, Yörük Türkmen Şölenine katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ecdadımızın bize emanet ettiği bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız." dedi.

Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerle Adana'da 18'incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Binali Yıldırım, etkinlikte, kendisinin "Toy Beyi" seçilmesinin sorumluluğunun farkında olduğunu belirterek, 2023'e kadar daha çok çalışacaklarına dair söz verdi.

Adana, Çukurova ve Torosların bu hale kolay gelmediğini dile getiren Yıldırım, "100 yıl önce bu topraklara göz dikenler, bu topraklar üzerinde emelleri olanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, bizim dedelerimiz, bu topraklardan kazıyıp attılar." dedi.

Yıldırım, kendilerini geleceğe taşıyacak örf, adet ve gelenekleri yaşatacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Eğer böyle olmasaydı Hazar Denizi ile Aral Gölü etrafında Orta Asya bozkırlarında yaşayan Oğuzların izleri Balkanlara kadar gidemez, Anadolu'nun her köşesinde yankılanamazdı. Yörük kardeşler olarak sizler, ecdadımızın değerlerini bu topraklarda yaşatıyorsunuz. Kökleri yüzlerce yıllara uzanan kültürümüzü, geleneğimizi, törelerimizi canlı tutuyorsunuz. Bugünkü bu töreni, bu şöleni, 100 yıllar ötesine uzanan geçmişi geleceğe taşıyan önemli bir vesikası olarak görüyoruz ve bundan sonra da aynı heyecanla yaşatmaya devam edeceğiz. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu topraklara gözümüzün içi gibi bakacağız. Ülkemiz üzerinde hesap yapanlar, emelleri olanlar, kötü niyetli olanların olduğunu biliyoruz. Bunlara hak ettikleri dersi bugüne kadar defalarca verdiniz. 2023'te de bir kez daha verecek miyiz? Birliğimize, beraberliğimize göz dikenler, bölücüler, PKK, FETÖ, bütün bu terör örgütlerine karşı verdiğimiz amansız mücadelede, yanımızda ay yıldızlı bayrağı taşıyan 85 milyon vatan evladı vardı. Bugün de var, yarın da var. Sonsuza kadar da bu bayrak dalgalanacak. Bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez."

Gezi olayları

Bu bölgede, bu topraklarda hesap yapanların bir kere değil, bin kere düşünmesi gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunlar Gezi'de de aynı şeyi yaptılar. Gezi olaylarında da milleti birbirine düşürmeye ve ülkeyi yabancı iş birlikçileriyle ele geçirmeye çalıştılar. Ama millet, liderinin arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında gür sesiyle hak ettikleri cevabı onlara verdi. Ben o zaman Ulaştırma Bakanıydım. Bunların söyledikleri şey 'yol yapmayın, köprü yapmayın, havaalanı yapmayın, baraj yapmayın.' Ne yapalım? Yol yapmayınca ne olacak? Nasıl kalkınacağız? Nasıl ulaşacağız? Rıfat Paşa'nın güzel bir sözü var. Diyor ki 'Ulaşamadığın yer senin değildir'. Elhamdülillah, yolları da yaptık, havaalanlarını da yaptık, köprüleri de yaptık, tünelleri de yaptık, şehir hastanelerini de yaptık, okulları da yaptık."

Hitabı sırasında ses kısıklığı yaşayan Yıldırım, "Yörükleri görünce nutkum tutuldu." diyerek esprili şekilde konuştu.

"Şanlı bayrağımız inmeyecek, mübarek ezanımız dinmeyecek"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Adana'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Turan yolculuğunda Türk'ün adını haykırdıkları her kıtada, coğrafyada Yörük Türkmenlerin hep en önde yer aldığını kaydeden Durmaz, "Yörük çadırları, Türkmen kilimleri, tülbentleri, duaları, türküleri bizi bir yapmış, dokunan halıların her ilmiği birliğimizi ve kardeşliğimizi biraz daha sıkılaştırmıştır. Sizin türküleriniz bu dağlarda yankılandıkça, sizin kilimleriniz birlik şuuruyla dokundukça, semalarımızdan dualar eksik olmadıkça hamdolsun bu millet bölünmeyecek, şanlı bayrağımız inmeyecek, mübarek ezanımız dinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Hiçbir siyasi çıkar ve hesap uğruna değerlerini pazarlık konusu yapmadıklarını belirten Durmaz, şöyle konuştu:

"Vatanı parçalamaya, milleti bölmeye yeminli terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla hiçbir şart altında bir arada olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Adana'da milliyetçi nutuklar atıp Hakkari'de özerklik sözü verenler, HDP desteğiyle kazandıkları belediyeleri terör sempatizanlarıyla dolduranlar, Yozgat'ta 'Kandil'i yerle bir edeceğiz' deyip Meclis'te sınırlarımızı koruyacak tezkereye HDP'yle birlikte 'hayır' diyenler, 'Ermeni soykırımı tanınsın' diyen HDP'ye destek olan,iktidar olmayı sizlerin iradesinde değil de Amerikan Başkanının sözünde arayan, 'terörist başının heykelini dikeceğiz' diyen terörist Demirtaş'a madalya takan, PKK'nın televizyonlarında anayasamızın değiştirilemez ilk 4 maddesini tartışmaya açan, her fırsatta devletimizi suçlayıp Batı'ya şikayet edenlerin bu memlekete vereceği hiçbir şey yoktur. Bunlar Yörük Türkmen kardeşlerimin vicdanında yok hükmündedir."

Muhalefete tepkisini sürdüren Durmaz, şunları kaydetti:

"Bunların sözcülerinden biri çıkıp 'MHP'ye verilen oylar AK Parti'ye gidecek' diyerek küçücük beyniyle sözüm ona Cumhur İttifakı'na fitne sokmaya heveslenmiş. Bunlar HDP'li bir vekilin 'bizim oylarımızla o koltuklarda oturuyorsunuz' sözlerine karşın dillerini yutan, 'burası Kürdistan' diyen küstaha ne 'Kürdistan'ı ulan burası Türkiye' diyemeyen ama şehit yakınına hakaret eden haysiyet fukaralarıdır. Bu densize hatırlatmak isterim ki MHP'ye verilen her oy yerli ve milli siyaset anlayışına verilen oydur. MHP'ye verilen her oy ülkemizin güvenliğine, terörle mücadelesine 1000 yıllık kardeşliğimize, bölünmez bütünlüğümüze verilen oydur. MHP'ye verilen her oy geleceğin lider ülkesi Türkiye'sine verilen oydur ama İP'e, CHP'ye verilen her oy Soros'çulara, FETÖ'cülere, PKK'lılara, terör örgütlerine umut ve cesaret demektir."

"Milli şuur, 86 yıl sonra Ayasofya'yı ibadete açmaktır"

Milli şuurun Türkiye'nin haklarını Doğu Akdeniz'de ve Ege'de, sınır ötesinde, KKTC ve Karabağ'da korumak olduğunu vurgulayan Durmaz, "Milli şuur, 86 yıl sonra Ayasofya'yı ibadete açmaktır. Turan ülkümüzün ete kemiğe bürünüp Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıdır. Sınırlarında kendisine rağmen operasyon yapılamayacağını dünyaya gösteren Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç yapmaktır. O da Allah'a şükürler olsun ki, Cumhur İttifakı'ndadır ve bugün de burada devletiyle, milletiyle el ele ve gönül gönüledir." ifadelerini kullandı.

Durmaz, Cumhur İttifakı'nın sıradan bir birliktelik ve çıkar merkezli bir oluşum olmadığına dikkati çekerek, "Cumhur İttifakı olarak Türk milletinin huzurlu, onurlu, gururlu geleceği için kutlu bir yola çıktık. Bu yol, köklü geleneğimizi günümüze ve günümüzden geleceğe taşıyan iman, akıl, irade ve azim sahibi olan ruhun devamıdır. Amacımız, Türkiye'yi Cumhuriyeti'mizi 100. yılı olan 2023'te lider ülke yapmaktır. İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü olan 2053'te küresel anlamda süper güç haline getirmektir."diye konuştu.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen'in ve diğer ilgililerin de katıldığı etkinlikte Türk Dünyası Aksakallar Meclis Toplantısı da gerçekleştirildi, katılımcılar geleneksel Yörük Türkmen giysileri giydi.