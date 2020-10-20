Ramil Hasan: "Azerbaycan'ın bugün yapmış olduğu çalışma tarihe geçmiştir" - Son Dakika

Ramil Hasan: "Azerbaycan'ın bugün yapmış olduğu çalışma tarihe geçmiştir"

20.10.2020 16:03

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk halkı bu tarihi mücadelesinde Azerbaycan halkının ve devletini yanındadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk halkı bu tarihi mücadelesinde Azerbaycan halkının ve devletini yanındadır." dedi.

Yılmaz, AK Parti Genel Merkezi'nde Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) Türkiye ve AK Parti ile ilişkilerden sorumlu Genel Koordinatörü, Azerbaycan Milletvekili, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili Ramil Hasan ile Azerbaycan Milletvekili ve Yeni Azerbaycan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Ramin Mammadov'u kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Bugünlerde Azerbaycan tarihi bir süreç içerisinde, tarihi günler yaşanıyor. Her zaman söylüyoruz, bir millet iki devlet diyoruz. Gerçekten bu ruhla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk halkı bu tarihi mücadelesinde Azerbaycan halkının ve devletinin yanındadır. Kardeş Azerbaycan'a bu anlamda yürekten başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Azerbaycan'ın hem haklı hem güçlü olduğunu belirterek "Uluslararası hukuka göre toprakları işgal edilmiş durumda, bu konuda BM kararları var, farklı uluslararası platformların kararları var. Azerbaycan toprağı yaklaşık 30 yıldır işgal altında. Azerbaycan sabırla birtakım müzakerelerin ve diplomasinin bu sorunu çözmesini arzu etti, gayret etti. Maalesef samimi bir müzakere yapılmadığını hepimiz görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın 30 yıla yakın bir süredir sabırla beklediğine işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan yine Ermenistan'ın yaptığı birtakım saldırılar sonrasında haklı olarak ve güçlü olarak topraklarını işgalden kurtarma çabası içerisinde ve son dönemlerde yaptığı mücadeleyle çok ciddi mesafeler almış durumda. Ben Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Sayın Aliyev'i, bu halka liderlik yapan İlham Aliyev'i ve yönetimini, Azerbaycan ordusunu ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu mücadelenin sonunda Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları işgalden kurtulacak ve Azerbaycan çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek."

"İnşallah en kısa sürede Azerbaycan topraklarına kavuşmuş olur"

Yılmaz, son 30 yılda Azerbaycan'ın geliştiğini, güçlendiğini ve kurumsal yapısını oturttuğunu dile getirerek "Bir taraftan da Azerbaycan halkını çok takdir ediyoruz, çok zor bir dönemden geldi ve bugün gerçekten çok yiğit bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyor. Huzurunuzda bu büyük halka şükranlarımızı ve takdirlerimizi ifade etmek istiyorum. Her mücadelede olduğu gibi bu mücadelede de fedakarlıklar var, şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum, yaralılara ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa sürede bu işgal biter ve Azerbaycan topraklarına tekrar kavuşmuş olur, bu yürekten temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın bu süreçte insani olmayan bir mücadele yürüttüğüne dikkati çeken Yılmaz, "Savaşın da bir ahlakı vardır, savaşın da bir hukuku vardır. Maalesef Ermenistan hiçbir insani ölçüye sığmayan, yine Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal eden bir tavır içerisinde sivilleri hedef alıyor. Sahadaki acziyetini sivillere saldırarak bir anlamda kapatmaya gayret ediyor ama bu hiçbir zaman Azerbaycan halkının ve liderliğinin azmini kırmayacaktır. İnşallah Azerbaycan yoluna devam edecektir." dedi.

Yılmaz, dünyanın Azerbaycan'daki insani duruma yeterince tepki göstermediğine, sessiz kaldığına değinerek bu durumun üzüntü verici olduğunu vurguladı. Yılmaz, şunları söyledi:

"Ne olursa olsun, dünya ne derse desin biz Türkiye olarak sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Haklının yanında durmaya devam edeceğiz, insani olarak davrananın yanında durmaya devam edeceğiz. Azerbaycan, Ermenistan'ın yaptığı bu gayri insani ve savaş suçu niteliğindeki eylemlere karşılık yine hukuk içerisinde, savaş hukuku içerisinde işgal edilmiş topraklarını kurtarma gayretini devam ettiriyor. Bu anlamda da tebrik etmek istiyorum, tahriklere gelmeden olgunluk içerisinde, hukuk içerisinde bu mücadelesini Azerbaycan sürdürüyor. Bu tarihi günler sona erdiğinde hep birlikte bu işgali kaldırılmış olarak göreceğiz. Geçenlerde Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladık, işgal bittiğinde bu bağımsızlık günleri çok daha heyecanlı bir şekilde, çok daha güzel bir şekilde kutlanmış olacak. Türkiye ve Azerbaycan her zaman dost ve kardeş iki ülke ama bu süreçte çok daha fazla bunu yaşadık ve gördük. Türk halkı da yaşananları çok yakından takip ediyor."

"Karabağ Azerbaycan'dır"

AK Parti olarak Yeni Azerbaycan Partisi ile ilişkilerini sürdüreceklerini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hükümetlerarası diyaloğun yanı sıra partiler arası diyaloğun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu toplantılardan sonra kurumlarımız arasında bir protokol hazırlayarak Gençlik Kollarımızla, Kadın Kollarımızla, ana kadememizle ve bütün birimlerimizle iki partinin tecrübe paylaşımını, iş birliği imkanlarını geliştirmeleri ve karşılıklı ziyaretleri artırmaları bizim de amacımız olacaktır. Gelen kardeşlerimizle de bu işin planlamasını yapacağız. Karabağ Azerbaycan'dır demek istiyorum."

"Azerbaycan'ın bugün yapmış olduğu tarihe geçmiştir"

Ramil Hasan da AK Parti Genel Merkezi'nde kardeşçe ağırlandıkları için Yılmaz'a teşekkür etti.

Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında olduğunu ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde hareket ettiklerini belirten Hasan, "Bütün bu hakları kendisinde barındıran bir operasyon olarak Azerbaycan'ın bugün yapmış olduğu çalışma tarihe geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği gururla hissettiklerini vurgulayarak evlerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarının yan yana asılı olduğunu söyledi.

"Bebek katilleri Ermenistan'dır"

"Bebek katilleri Ermenistan'dır" diyen Hasan, "Bu açık ve nettir, muzaffer Azerbaycan ordusunun, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Azerbaycan'ın ve onun askerlerinin karşısında duramayan Ermenistan'ın işgalci kuvvetleri son şans olarak kimleri hedef alıyorlar? Sivilleri. Cenevre Anlaşması, uluslararası bütün kurallar ve uluslararası savaş suçlarını da kapsayacak tamamen büyük bir cinayettir. Bu cinayetin de cezası çok ağırdır." şeklinde konuştu.

Hasan, Azerbaycan Başsavcılığının BM prosedürleri gereği işlemleri başlattığına işaret ederek "Bununla ilgili dünya uluslararası bir ceza mahkemesinin kurulması çalışmasını Azerbaycan resmi olarak başlatmış bulunmaktadır. Eminiz ki Türkiye de bu konuda her alanda olduğu gibi destek verecektir." dedi.

Yılmaz'ın Azerbaycan heyetini kabulünde Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Afif Demirkıran, Mehmet Ceylan, Burhan Kayatürk ile Emre Ete de hazır bulundu.

Ramil Hasan: Azerbaycan'ın bugün yapmış olduğu çalışma tarihe geçmiştir
Ramil Hasan: Azerbaycan'ın bugün yapmış olduğu çalışma tarihe geçmiştir
Ramil Hasan: Azerbaycan'ın bugün yapmış olduğu çalışma tarihe geçmiştir
Ramil Hasan: Azerbaycan'ın bugün yapmış olduğu çalışma tarihe geçmiştir

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, AK Parti, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ramil Hasan: 'Azerbaycan'ın bugün yapmış olduğu çalışma tarihe geçmiştir' - Son Dakika


Son Dakika

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok         
15:27
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı         
14:54
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı         
14:18
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı         
11:54
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde         
11:52
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:19:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramil Hasan: "Azerbaycan'ın bugün yapmış olduğu çalışma tarihe geçmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei