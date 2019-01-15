Son Dakika Haberleri: AK Parti Manisa İl Gençlik Kollarından Ankara Çıkarması

AK Parti Manisa İl Gençlik Kollarından Ankara Çıkarması

1 saat önce

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kollarından Ankara Çıkarması, System.String[]
AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara'da AK Parti Genel Merkezi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları, Ankara'da temaslarda bulundu. Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ve yönetimi, AK Parti Genel Merkezi ve TBMM'de yaptığı ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Manisa Milletvekili MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcıları Furkan Leventoğlu, Selman Özboyacı, Esma Özbağ'ın yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve 22-23-24. dönem Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ile görüşmelerde bulundu. AK Partili gençler, ziyaretlerinde Manisa'da gerçekleştirmeyi düşündükleri gençlere yönelik projeleri anlattı. Manisalı gençler, ziyaretlerinin sonunda çeşitli hediyeler takdim etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:35 Kaynak: İHA

Politika
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