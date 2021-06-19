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AK Parti milletvekilleri basınla buluştu - Son Dakika

AK Parti milletvekilleri basınla buluştu

19.06.2021 10:52
AK Parti milletvekilleri basınla buluştu, System.String[]

AK Parti Kars Milletvekilleri kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Kars Milletvekilleri kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti hükümetlerinin Kars'a yaptığı yatırımları anlattı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla buluşan milletvekilleri kentte yapılan yatırımların aralıksız devam edeceğini kaydettiler.

Toplantının açılışında konuşan İl Başkanı Adem Çalkın, İzmir HDP İl binasına yapılan saldırıyı kınadı. Çalkın, "Ülkemizi karıştırmak isteyenler geçmişte olduğu gibi bugünde provokasyon etmek isteyenlere fırsat vermeyerek, kardeşliğimize sahip çıkmayı hep birlikte, hep beraber yaşamayı ilke edinen bir anlayışla yolumuza devam etmemiz gerektiğini Kars'tan bildirmek istiyorum" dedi.

Kars Milletvekili Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ise merkezi hükümet marifetiyle kendilerinin Kars'a getirdiği yatırımları anlatmadıkları zaman birilerinin bu yatırımları kendileri yapmış gibi gösterdikleri söyledi.

Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Nüfusa oranla bu şehir 4 katı hizmet aldı. Yollarımız, barajlarımız her biri 1 milyar, 2 milyar lira. Türkiye'de hayvan varlığı sıralamasında 5'nci sıradayız ama Besi Organize Sanayi Bölgemiz yoktu, onu da yaptık bitirdik, teslim edeceğiz ve buna entegre olarak Kesimhane yaptık. Barajlar yaptık, yollar yaptık. Okullar yaptık, yeni okula ihtiyacımız yok, yenileme çalışmaları olan bazı okullar var. Üniversitemizin bünyesinde yakında Hayvan Hastanemizin temelini atacağız, Türkiye'de ilk defa sadece Kars'ta değil, Türkiye'de ilk defa bir etçi kombina, hayvan ırkı geliştirmeyle alakalı bir embriyo transferi projesi yapıyoruz. Bir sürü şehir ve üniversite buna talip oldu ama biz bunu Kars'a getirdik ve haftaya bunun lansmanını yapacağız" diye konuştu.

Son olarak söz alan 65. Hükümet Dönemi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçimler artık 5 yılda bir yapılıyor, erken seçim diye bir şey yok. Zaten bu sistem savunulurken, biz burada kapı kapı gezip bu sistem için oy isterken en önemli gerekçelerimizden biri buydu. Koalisyonlar olmayacak. Kafasına estiği gibi erken seçimler olmayacak. Seçilen 5 yıl hizmet edecek, 5 yılın sonunda hesap verecek. 2011 yılında yani AK Parti hükümetleri döneminde 9 yılda 93 kilometre bölünmüş yol ilave edilmiş, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nün Kars'ta açılması ile birlikte son 10 yılda da 143 kilometre bölünmüş yol ilave etmişiz. Yani Bölge Müdürlüğü açılınca 1,5 kat iş miktarı artmış ama 2002 yılına kadar 80 yılda bugünkü paralarla karayollarına 76,5 milyon para harcandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü açılıncaya kadar AK Parti hükümetleri 514 milyon Türk Lirası para harcanmış, son 10 yılda ise 2 milyar 981 milyon Türk Lirasıdır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından milletvekilleri gazetecilerin sorularını cevapladı. Toplandı daha sonra sona erdi. - KARS

AK Parti milletvekilleri basınla buluştu
AK Parti milletvekilleri basınla buluştu
AK Parti milletvekilleri basınla buluştu

Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti, Kars, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AK Parti milletvekilleri basınla buluştu - Son Dakika


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