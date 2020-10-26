AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu - Son Dakika

AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu

26.10.2020 11:00
AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu, System.String[]

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar partisinin Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt'un düzenlediği programda köy muhtarları ile bir araya gelerek Armutlucuma bölgesinin sorunlarını görüştü.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar partisinin Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt'un düzenlediği programda köy muhtarları ile bir araya gelerek Armutlucuma bölgesinin sorunlarını görüştü.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, İl Genel Meclisi Üyeleri, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve bölge muhtarları Ereğli ilçesinde çeşitli bölgelerde incelemelerde bulunarak muhtarların taleplerini dinledi. AK Parti Milletvekilleri ve beraberindeki heyet Ören Mahallesi'nde hafif tonajlı araç ve yayalar için yapımı devam eden üst köprü, Kızılcapınar-Ormanlı sapağında yapılması planlanan kavşak yapımı, Elmacı Köyü'ne yapılması düşünülen alt geçitli dönüş yolu yapımı ve son olarak da Ereğli- Devrek yolundaki yapımı süren çalışmaları inceledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri incelemelerin ardından, Vakıf Köyü'ndeki Vakıf İlköğretim Okulu önünde düzenlenen programa katıldılar. Burada bölge muhtarları adına bir konuşma yapan Vakıf köyü Muhtarı Sadullah Karahan, en büyük sıkıntılarının yol olduğunu ifade etti. Köy yollarının özel idare ve köylere hizmet götürme birliği aracılığı ile bir şekilde yapıldığını ifade eden Muhtar Karahan, Ereğli-Devrek karayolunun yapılmasını istedi. Karahan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Son aldığımız duyumlara göre de karayolları, ihaleyi alan firmanın çalışmalara devam edeceğini söyledi. Nasip olur da inşallah yolun devamını yaparlar. Diğer yandan, 11 tane köyün sağlık ocağı ile ilgili sorunu var. En yakın sağlık ocağı Öğberler köyünde var. Öğberler'deki sağlık ocağına sürekli burada kalabilecek bir sağlık memuru verilse iyi olur."

Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, ise özel idare olarak köylerde bir çok programı uyguladıklarını söyledi. Karaveli konuşmasında "Pandemiye rağmen biz yine özel idare olarak meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber bölgede elimizden geleni yaptık. Allah'a şükür şuana kadar uygulamadığımız programımız yok gibi. Malumunuz Kasım ayı bütçe ayı, bütçe konusunda toplantılarımıza ayın 1'inden itibaren başlayacağız. Tabi yatırıma alacağımız ödenek çok önemli. Pandemiden dolayı İller Bankası paylarında da bir düşüş yaşandı. Ama inşallah, biz kurum olarak bunu bir şekilde telafi etmeye çalışacağız. Söylemiş olduğunuz tüm sorunları ve isteklerinizi arkadaşlarla beraber tekrar değerlendirmeye çalışacağız. Bu konuda bir tereddüdünüz olmasın. Sıkıştığımız yerde İlçe Başkanımız zaten burada, benim zaten telefonum her daim açık. Biz açamazsak il başkanım, vekillerim var. Biz bütün problemleri çözmekle mükellefiz. Çünkü bizim bir hedefimiz var; memleketimize hizmet etmek. Özellikle de 2023'te her zaman vermiş olduğunuz desteği sizlerden bir kez daha istiyoruz" dedi. Karaveli ayrıca muhtarları bölgelerinde kaçak yapılara izin vermemeleri noktasında uyardı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ise konuşmasında bölge muhtarlarına Ereğli-Devrek karayolunun yapım çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türkmen konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Yolun bir kısmı yapıldı. Geri kalan kısmını da Bayburt İnşaat yapıyordu. Bir aralar Zonguldak'taki tüm işleri yaptıkları dönem 'Alalım biz bu işi Bayburt İnşaat'tan. Çalışmıyorlar bunlar' dedik. İptal edecektik onların iş sözleşmesini ama onlar bu işi yapabileceklerine dair taahhüt verdi. Geçenlerde yine kendileriyle görüştüm. Aynen onun ifadesini söylüyorum 'Ben oradan ekmek yedim, bütün imkanlarımı Zonguldak'a seferber edeceğim ve Zonguldak'ın işlerini yapacağım' dedi. Bizim amacımız, Zonguldak'ta anayol ağı diye adlandırdığımız, başta Devrek-Ereğli arasındaki yol olmak üzere anayol ağında hiçbir eksiğimizin olmaması yönünde planlama yapmak. Müteahhidin de dediği gibi, bakanlıktan da aldığımız bilgilerle Allah'ın izniyle biz burayı söylenen süre içerisinde inşallah sıcak asfalt gibi az bir eksik ile bu yolu bitireceğiz." - ZONGULDAK

AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu
AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu
AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu
AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu
AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu
AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu
AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu

Zonguldak, AK Parti, Türkmen, Muhtar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekilleri muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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