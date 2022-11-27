AK Partinin İstanbul mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan koreografi damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partinin İstanbul mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan koreografi damga vurdu

27.11.2022 19:12

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen program Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadına gelişiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada on binlerce kişiyi selamlarken vatandaşlar da kale arkası tribününde Erdoğan ve Türk bayrağı şeklinde koreografi açtı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının hazırlıklarını günlerdir büyük titizlikle yürüttüğü program için partililer stadı saatler öncesinden doldurdu. Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gelişini bekledikleri süre içinde marşlar eşliğinde sık sık 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı.

"KİMSE KAYBETMEYECEK"

Statta bazı yerler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portreleri ve Türk bayraklarıyla donatılırken bazı yerlere de "Öyle Bir Kazanacağız Ki Kimse Kaybetmeyecek", "İrade Sende, Sandık Güvende", "İstanbul Hazır, Türkiye Yüzyılı Başlıyor", "Sandık Sandık, Mahalle Mahalle Büyüyor", "Güçlü Lider, Büyük Türkiye", "Hep Aynı Aşkla Liderinin Yanında" yazılı pankartlar asıldı.

ERDOĞAN SAHADA YÜRÜYEREK TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişiyle partililerin coşkusu daha da artarken stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, daha sonra saha içinde yürüyerek tribünlerdeki partilileri selamladı. Açılış konuşmaları ve teşkilat motivasyon filminin gösteriminin ardından Erdoğan, partililere seslendi.

AK Partinin İstanbul mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan koreografi damga vurdu

KOREOGRAFİ AÇTILAR

Öte yandan mitinge katılan vatandaşlar tribünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağı koreografisi açtılar. Koreografinin arkasında yer alan, "İstanbul'un sözü tamam inşallah" şeklindeki pankart dikkat çekti.

Stat tıklım tıklım! AK Parti'nin İstanbul mitingine tribününde açılan Erdoğan koreografisi damga vurdu
Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Masada birbirinden önemli konular var! Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Masada birbirinden önemli konular var! Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' programında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' programında konuştu: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partinin İstanbul mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan koreografi damga vurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:37 Fas'tan tarihi galibiyet! Dünya Kupası'nın favorilerinden Belçika'yı devirdiler
18:27 Barışmak için çağırdığı yengesini öldürüp akrabalarını rehin aldı
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını İstanbul'da verdi: 2023'teki en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez
17:45 Fenerbahçe'de kadın sporcuya şiddet iddiası! Hocanın yaptıkları olay oldu
17:25 Günlerdir aç susuz yaşayıp şiddet gören kızın babası dehşete düşüren detayları anlattı
17:19 AK Partinin İstanbul mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan koreografi damga vurdu
17:04 'Muş Altın Lale Ödülleri'nde Yılın En İyi Haber Sitesi ödülü Haberler.com'a verildi
17:00 Dikkat çeken itiraflarda bulunan Volkan Demirel bundan sonraki hedeflerini açıkladı
16:55 Cumhurbaşkanına Erdoğan'a küçük çocuktan masum teklif: Bizim eve gidip patates yiyelim mi?
16:41 3 askerimizin şehit düştüğü hain saldırının ardından çok sayıda terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2022 19:13:27. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partinin İstanbul mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan koreografi damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement