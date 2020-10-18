AK Parti Odunpazarı İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir merkez Odunpazarı İlçe Kongresi yapıldı.

Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İlçe Başkanı Ali Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inandıkları yolda yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Acar, tek gayelerinin Odunpazarı'nı yeniden AK belediyecilikle hizmete kavuşturabilmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler, AK Parti Odunpazarı teşkilatı olarak, geçtiğimiz 1,5 yıllık sürede de olduğu gibi bugünden sonra 2023 ve 2024 seçimlerimizde zafere ulaşmayı, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşma arzusunda olan gençlerimize daima öncülük edebilmeyi kendimize şiar edinmiş durumdayız. Bir vebal olarak düstur edindiğimiz bu kıymetli vazifeyi milletimize hizmet aşkıyla sürdürebilmeyi bizlere nasip eden Rabb'ime hamdediyorum. Birbirinden değerli siz dava arkadaşlarımla Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşı olmayı bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun."

Tek listeyle gidilen seçimde Acar, göreve yeniden getirildi.

Kongreye, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile delegeler katıldı.