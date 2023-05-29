AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 yaralı - Son Dakika
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AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 yaralı

29.05.2023 07:52

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullanan AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sapanca Yanık Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda ikametleri Ordu'da olup İstanbul'da yaşayan AK Parti seçmenleri Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oy kullanmak için Ordu'ya gitti.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Oy kullanma işleminin ardından AK Parti seçmenlerini İstanbul'a getirmek üzere yola çıkan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı yolcu otobüsü, TEM Otoyolunun Sapanca ilçesi yakınlarında aynı istikamete giden Evren Bulut (47) yönetimindeki 06 AVG 91 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü araçta sıkıştı.

22 KİŞİ KENTTEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli ve Sakarya'dan çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekiplere sevk edildi. Araçta sıkışan otobüs sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 1'i ağır, 22 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KAZA YAPAN ARAÇLAR OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde ulaşım, bir süre çift şeritli olarak kontrollü sağlandı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

"MOLA VERDİKTEN SONRA SÜRÜCÜ DEĞİŞTİ"

Yaralı yolculardan Ertuğrul Ekiz (47), İstanbul Bağcılar'dan Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur Seçiminde oy kullanmak için ikamet adresleri olan Ordu'ya gittiklerini, dönüş yolunda mola verdikten sonra sürücünün değiştiğini ve bir süre sonra otobüsün TIR'a arkadan çarptığını söyledi.

"BİR SES DUYDUM VE YAVAŞLADIM"

TIR sürücüsü Evren Bulut ise "Yolda gittiğim sırada bir ses duydum, yavaşladım. O sırada arkadan otobüsün çarptığını fark ettim. Emniyet şeridine çekip durdum" dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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TEM Otoyolu, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti seçmenlerini taşıyan otobüs tıra çarptı: 22 yaralı - Son Dakika
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