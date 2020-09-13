AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Merkez İlçe Kongresinde konuştu - Son Dakika

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Merkez İlçe Kongresinde konuştu

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, "Bugün Türkiye'yi sıkıştırmak isteyen dış güçler her taraftan saldırıyor.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, "Bugün Türkiye'yi sıkıştırmak isteyen dış güçler her taraftan saldırıyor. Bizim Libya'da niçin olmamız gerektiğini anlamayan diplomalı cahiller var. Televizyonlara çıkıp ekranda boy boy gösteriş yapıyorlar." dedi.

Milletvekili Ören, Siirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Siirt Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, parti olarak gece gündüz demeden milletin hizmetinde çalıştıklarını söyledi.

Partilerinin "İşimiz hizmet gücümüz millet" şiarıyla hareket ettiğini hatırlatan Ören, bundan dolayı da her zaman milletin takdirini kazandıklarını belirtti.

"Bugün Türkiye'yi sıkıştırmak isteyen dış güçler her taraftan saldırıyor" diyen Ören, devamında şunları kaydetti:

"Bizim Libya'da niçin olmamız gerektiğini anlamayan diplomalı cahiller var. Televizyonlara çıkıp ekranda boy boy gösteriş yapıyorlar. Suriye'de niçin olduğumuzla ilgili hiçbir bilgisi olmayan insanlar oradan konuşuyor. Bizim Akdeniz, Karadeniz'de niçin olduğumuzu idrak edemeyen insanlarımız var ama milletimiz bunları biliyor, kalp gözleri, basiretleri, ferasetleri açık. Geleceğimiz için çocuklarımızın geleceği için gece gündüz çalıştığımızı bu halk takdir ediyor. Yaptığımız çalışmaları millet takdir ettiği için hangi parti kurulursa kurulsun, hangi insan kızarsa kızsın, küserse küssün asla bu millet ne Tayyip Erdoğan'dan ne de onun kadrosundan vazgeçer. Ne yaparlarsa yapsınlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, 'Bu can bu tende oldukça hiç kimse bizi hizmet yolundan alıkoyamayacak."

Türkiye'nin önemli mesafeler kaydettiğini aktaran Ören, "Ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma, aklınıza gelebilecek her alanda Türkiye önemli mesafeler kat etti." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Olgaç da partilerinin milletin hizmetinde olarak gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Öner Geyik, merkez ilçe başkanlığına yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Koordinatörü ve Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Partili ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Merkez İlçe Kongresinde konuştu

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 17:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Merkez İlçe Kongresinde konuştu - Son Dakika


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