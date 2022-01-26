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AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

26.01.2022 17:10
AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu kriz döneminde yüz binlerce İstanbullu soğuklarda perişan olmuşken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde müdahale etmesi gereken yerlere müdahalesi söz konusu değilken bir belediye başkanının...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu kriz döneminde yüz binlerce İstanbullu soğuklarda perişan olmuşken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde müdahale etmesi gereken yerlere müdahalesi söz konusu değilken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi tabii ki kriz yönetimi açısından büyük bir zaaf oluşturur." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı ve son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Normal bir zamanda kimin hangi restorana gittiğinin ya da kimin yurt dışında nerede tatil yaptığının kimseyi ilgilendirmeyeceğini belirten Çelik, "Fakat bu kriz döneminde yüz binlerce İstanbullu soğuklarda perişan olmuşken, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde müdahale etmesi gereken yerlere müdahalesi söz konusu değilken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi tabii ki kriz yönetimi açısından büyük bir zaaf oluşturur ve bu tabii ki vatandaşlarımızın protestoları, infialleri neticesinde siyasi bir tartışmanın sebebi olur. Bu doğal bir durumdur." diye konuştu.

Konuyla ilgili bilgilendirmenin yurt dışından, yaşananlara hakim olmadan yapıldığını dile getiren Çelik, aynı zamanda olan biteni görüp de buna tepki gösteren vatandaşların da "trol" diye suçlandığını ifade etti.

Aslında, "Şu saatte şuradaydık, şu sebeple şuradaydık" şeklinde açıklama yapılabileceğini, bunun da kamuoyu tarafından "bu doğru bir davranış mı, yanlış bir davranış mı?" diye takdir edilebileceğini aktaran Çelik, "Saatlerce bekleyip, herhangi açıklamaya yapmayıp, daha sonra bu görüntüler ortaya çıkıyor. Yerel yönetimlerden sorumlu CHP'nin genel başkan yardımcısından bütün milletvekillerine kadar bir seferberlik halinde bu görüntüler 'Eskiydi, yanlıştı, böyle bir şey söz konusu değildir' diyorlar. Buna tepki gösterenleri ağır bir şekilde suçluyorlar." dedi.

"İstanbul ve İstanbullu asla ve asla sahipsiz değildir"

Çelik, CHP cephesinde seferberlik halindeki suçlamaların seferberlik halinde tweetlerin silinmesine döndüğünü kaydederek, özür dileyenlerin de bulunduğunu, özür dilemenin siyasette kıymetli olduğunu fakat bazılarının hala aynı pişkinliği sürdürdüğünü söyledi.

CHP'nin böyle bir kriz zamanında kendi parti içi iletişimini bile koordine edemediğini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"İlk andan itibaren bu deneyime, bu kurumsal kapasite ve hafızaya sahip İstanbul'daki AK Parti'li ilçe belediyeleri hemen krize müdahale yöntemlerini vatandaşımızla sosyal medyadan ve diğer mecralardan paylaştılar. Bir yandan krize müdahale ederken bir yandan da yolda kalmış, evine gidememiş vatandaşlarımıza sıcak bir çay ve çorba ikram etmek, onları korunaklı ve sıcaklı bir yere almak için bütün belediye binalarını açtılar, koordinatları verdiler. Hepsinin nereye başvuracağını, nasıl davet edileceğini gösterdiler. Bütün ilçe belediye başkanlarımız, bütün belediye meclis üyelerimiz 24 saat esasına göre uyumaksızın bu krizin yönetiminde aktif rol aldılar. Vatandaşlarımızdan imkanı olup koşanlar oldu, teşkilatlarımız görevi başındaydı. Mesele nedir? İstanbul ve İstanbullu asla ve asla sahipsiz değildir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer'i İstanbul'a gönderdiğini anlatan Çelik, bakanların orada derhal kriz yönetimine geçtiğini, İstanbul Valiliği ve belediyelerin krize müdahale faaliyetlerini daha yoğun şekilde koordine ettiğini belirtti.

Sosyal medya ve başka mecralardan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile diğer unsurların kendi faaliyet alanındaki arterlerin tıkandığına dair yalanların söylendiğini ifade eden Çelik, "Tabii ki bu afette tıkanmalar oldu. Ulaşımda büyük engeller oluştu. Burada önemli olan açık bir şekilde bilgi verilmesi ve nasıl müdahale edildiğinin gösterilmesidir. Bakanlarımız krize kaç bin personelle, hangi araçla ve ne şekilde müdahale edildiğini açıkladı. İstanbul çevresinde Bakanlığımızın sorumluluğunda 867 kilometrelik bir yol ağı var, 23 kilometresi kapanmıştı yaklaşık 10-18 saat içerisinde ulaşıma açıldı." dedi.

Çelik, aslında meselenin, krizi yönetmekle görevliyken, en kıymetli dakikalarda böylesine bir yönetim boşluğunun ortaya çıkması olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Restoranda, tatilde olmadığınız zamanda ortaya koyulan kriz yönetimi nedir? Belediye otobüslerine zincir takmamaktan tutun da kar temizleme makinelerine zincir takmamaya ya da İstanbulluların yolunu açmak için görevlendirilmiş kar temizleme makinelerinden bir tanesini restorana gitmeniz için yolunuzu temizlemeye, orada yemek yediğiniz süre boyunca nöbet tutması ve sürekli sizin yolunuzu açık tutması şeklinde, o İstanbulluya hizmet etmesi gereken aracı kişisel faaliyetinize hizmet ettirmenize dönük bir beceriksizlik, bir yönetim zaafı."

(Sürecek)

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Ömer Çelik, İstanbul, AK Parti, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika
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