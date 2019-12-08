AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, 2019 yılı içerisinde Trabzon'un yerli ve yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 800 bin turistin ziyaret ettiğini, bu ziyaretten dolayı şehre 350 milyon dolarlık girdi olduğunu söyledi.

Ayvazoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hatay'da Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı arazi taraması yaparken yaralanan Trabzonlu Astsubay Çavuş

Emre Çalık'ı ve ailesini Ankara'da ziyaret ettiğini belirterek, kendilerine "geçmiş olsun" temennilerini iletti.

Son yıllarda ülkenin gelişerek değiştiğine işaret eden Ayvazoğlu, bu gelişmelerden Trabzon'un da yararlandığını belirtti.

Arsin Yatırım Adası'nın önemine değinen Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

"Şehir ekonomimizin en önemli lokomotiflerinden biri olan turizm sektöründe bir önceki yılın verilerini baz aldığımızda şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yüzde 50 oranında bir artış görülmektedir. 2019 yılı içerisinde yerli ve yabancı olmak üzere toplam bir milyon 800 bin turist şehrimizi ziyaret etmiş ve bu ziyaretten kaynaklanan şehrimize 350 milyon dolarlık bir girdi oluşmuştur. Trabzon'un dört mevsim farklı milletlerden turistin ziyaret edilebilen bir şehir olması için çeşitli turizm çeşitliliğinin artması adına hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da belediyecilik anlayışında istişareye büyük önem verdiğine vurgu yaptı.

Göreve geldiği günden beri Trabzon'da birçok kesimle bir araya geldiğini anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"2020 yılı Trabzon Büyükşehir Belediye'nin yatırımlara hız verdiği, önemli beklentileri karşılayacak, projeleri bir bir hayata geçirdiği bir yıl olacak. İlçe belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla aralık ayı yatırım programımızı hazırlamaya başladık. Bizlerin yapacağı yatırımları herkes önceden bilecek, hazırlıklarımızı yapacağız. Çok önemli projeleri halkımıza kazandırmaya çalışıyoruz."

Zorluoğlu, mayıs ayında bir bölümü ziyarete açılan Sümela Manastırı'na da değinerek, "Manastırın bütünü 2020 yılının yine mayıs ayında tamamlanacak ve tamamen ziyaretçilerine açılacak. Biz de Sümela'da teleferik projesini gündemimize aldık. Projesi tamam. Bizim dokunuşlarımızla biraz daha projeyi güncelledik. Onu da inşallah kısa bir süre içinde ihaleye çıkıyoruz. Turizm destinasyon olarak çok daha kıymetli hale getirecek bu yatırımı da orada gerçekleştirecek." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de Zorluoğlu'nun Trabzon'da birinci yılını doldurduğunu belirterek, "Siyaseti Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde sadece Allah rızası için yaptığımızı ve milletimize hizmet etme gayesi içerisinde hizmet ettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Meryem Sürmen de AKBİS çalışmalarında Türkiye'de Trabzon'un 3. olduğunu belirterek, teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Ayvazoğlu, Sürmen ve ekibini kutlayarak, çiçek takdim etti. Trabzon ÜNİAK'ın da AKBİS çalışmalarında Türkiye 1. olduğu öğrenildi.