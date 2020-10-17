AK Partili Çalık TMO'nun kayısı alımlarını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) kayısıda açıkladığı alım fiyatlarının, kayısı sektöründe üretim yapıp, yıllarca piyasa sorunları yaşayan başta üreticiler olmak üzere pek çok kesimi memnun ettiğini ve ihracata ciddi katkı sunacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Öznur Çalık, Akçadağ ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere 25 Ekim'de Malatya'ya geleceğini kaydeden Çalık, tüm Malatyalıları Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydanda gerçekleşecek kongreye davet etti.

Çalık, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla TMO'nun kayısıda taban fiyatı belirlemesinin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl sezonda, 4 numara diye adlandırılan kuru kayısının kilogram fiyatı 11 lirayken Toprak Mahsulleri Ofisimiz 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmişi 21 liradan, kükürtlenmemiş, gün kurusunu 23 liradan alıyor. Yani geçen yıla göre kayısı fiyatları yaklaşık iki kat artmış durumda. Toprak Mahsulleri Ofisinin alım fiyatları, kayısı sektöründe üretim yapıp, yıllarca piyasa sorunları yaşayan başta üreticilerimiz olmak üzere pek çok kesimi memnun etti. TMO'nun kayısıdaki müdahale alımları ihracata ciddi katkı sunacak. Kayısı üreticilerimize her zaman destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Çalık, bu yılın ilk 9 ayında 62 bin 263 ton kuru kayısı ihraç edildiğini ve 175 milyon 455 bin dolar gelir elde edildiğini ifade ederek, "Bu yıl ağustos ve eylül ayında ise 15 bin 666 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi ve karşılığında 50 milyon 913 bin dolar gelir elde edildi." ifadesini kullandı.