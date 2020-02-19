AK Partili Erim:

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlik belgesi alan laboratuvarlar aracılığıyla yapılan hava ölçümünde, hidrojen sülfür seviyesinin sınır değerin altında olduğunu söyledi.

Erim, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, Aydın'ın yedi noktasında yapılan ölçümlerde hidrojen sülfür gazının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği sınır değerinin üzerinde çıktığına dair açıklamasına yanıt verdi.

Aydın'da jeotermal santrallerden kaynaklanan ve kötü kokuya sebebiyet veren hidrojen sülfür parametresi için bakanlıktan yeterlik belgesi alan laboratuvarlar aracılığıyla 2016-2019 yılları arasında ölçümler yaptırıldığını anlatan Erim, analiz sonuçlarına göre, hidrojen sülfür değerlerinin maksimum 4,42 mikrogram, minimum 0,018 mikrogram olarak belirlendiğini kaydetti.

Erim, "Bu ölçüm sonuçlarının yönetmelikte yer alan sınır değerleri aşmadığı görülmüştür. Söz konusu ölçüm sonuçları incelendiğinde ne saatlik sınır değerde ne de kısa vadeli sınır değerde aşım görülmemiş olup, sınır değerin çok altında yer almaktadır." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait mobil hava kalitesi ölçüm aracıyla, 8 Temmuz-25 Kasım 2019'da Germencik Efeler Jeotermal Enerji Santrali ile Aydın Merkez İmamköy, Kuyucak Pamukören ve Gencelli mevkilerinde, otomatik analizörle ölçümler gerçekleştirildiğini dile getiren Erim, bu ölçümlerde mobil hava kalitesine ait herhangi bir sınır değer aşımının görülmediğini de ifade etti.

Çerçioğlu'nun, "Büyükşehir Belediyesince TÜBİTAK'a 23 Ocak-3 Şubat 2020'de, Artek Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'ye ise 18 Ocak-2 Şubat 2020'de 15 noktada pasif örnekleme yönetimiyle ölçüm yaptırıldığı, bazı noktalarda hidrojen sülfür için yönetmelik sınır değerlerinin aşıldığı" sözlerini anımsatan Erim, şunları kaydetti:

"Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, tesis etki alanında hava kalitesinin ölçümü, hesaplanması ve ölçüm süresi, ölçümlerde pasif örnekleme metodunun kullanılması durumunda en az iki ay olarak belirlenmişken Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmasında yer alan cümlelere göre, bu sürenin yüzde 25'i kadar kısa bir sürede tamamlanmıştır. Bu şartlar altında söz konusu ölçümlere dayanılarak yapılan bu değerlendirmelerin hiçbir geçerliliği ve güvenilirliği bulunmamaktadır."

Bekir Kuvvet Erim, vatandaşların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca doğrulanmayan ve resmi olarak açıklanmayan herhangi bir ölçüm sonucuna itibar etmemesini istedi.