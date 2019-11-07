AK Partili Güvenç:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türkiye'nin Balkanlar'ın öneminin farkında olduğunu ifade etti.

Güvenç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile Arnavutluk'ta düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülke Parlamentoları Savunma ve Güvenlik Komisyon Başkanları Yıllık Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Güvenç, yedi ülkeden komisyon başkanlarının katıldığı toplantının konusunun siber suçlar olduğunu belirterek iki gün süren toplantıda ülkelerin siber suçlara karşı aldıkları tedbirlerin görüşüldüğünü söyledi.

Güvenç, siber güvenlik alanında Türkiye'nin ciddi birikimi, önemli kuruluşları ve deneyimi olduğunu kaydederek Tiran'daki toplantının ülkelerin birlikte daha yoğun çalışma kararlığını ifade ettikleri önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Arnavutluk'ta bazı üst düzey temaslarda da bulunduklarını aktaran Güvenç, "Biz ne kadar arzuluysak, ne kadar samimiysek, ne kadar Arnavutluk'u evimiz, kardeşimiz gibi görüyorsak, birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyorsak, burada da aynı duyguların karşılıksız olmadığını gördüm. Hükümet nezdinde de parlamento nezdinde de Türkiye'nin öneminin farkında olunduğunu gördüm." dedi.

Arnavutluk'a FETÖ uyarısı

Güvenç, Türkiye'nin cumhurbaşkanından vatandaşına kadar Balkanlar hususunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak "Türkiye Balkanlar'ın öneminin farkındadır, Balkanlar'ın ayağa kalkması gerektiğinin farkındadır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Balkanlar'ı ayağa kaldırmak, buralarda huzur içerisinde refahın ve zenginliğin gelmesi için ne gerekiyorsa onu yapma kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.

Temaslarında FETÖ konusundaki hassasiyetlerini de dile getirdiklerini anlatan Güvenç, Arnavutluk yetkililerine FETÖ'nün nasıl tehlikeli ilişkiler içinde olduğunu ve buna karşı çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.

Güvenç, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içindeki ya da Balkanlar'daki mazlumların umudu olmadığının altını çizerek Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm mazlumların, gariplerin, ezilenlerin umudu olduğu ifade etti.

Türkiye'nin, Akdeniz'in göçmen cesetleriyle dolmasını önleyen bir ülke olduğunu söyleyen Güvenç, Türkiye'nin tarihte başka dinlerden ya da milletlerden ezilmiş, ötekileştirilmiş, soykırıma uğramış herkese kucak açtığını vurguladı.

"Suriyeli sığınmacılar Avrupa'yı da Balkanlar'ı da ilgilendiriyor"

Bursa Milletvekili Özen de Arnavutluk ile Türkiye'nin her alanda güçlü bir dostluk ve iş birliğine sahip olduğunu belirterek bu iş birliğinin daha da güçlenmesini arzuladıklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı ve sığınmacılar konusuna da değinen Özen, Suriyeli sığınmacılarla ilgili konunun sadece Türkiye'yi değil, Avrupa'yı da Balkanlar'ı da yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Özen, FETÖ ile mücadelede Arnavutluk yetkililerinden daha olumlu adımlar beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'den kaçan birçok terör örgütü mensubunun Arnavutluk'ta olduğunu ve burada faaliyetlerini devam ettirdiğini biliyoruz. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin hem Türkiye açısından oldukça önemli olduğunu hem de Arnavutluk'un geleceği noktasında ayrıca bir tehlike olduğunu ve gerekli tedbirlerin ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Umarız yakın zamanda gerekli adımları Arnavutluk makamları atarlar."