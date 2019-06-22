Son Dakika Haberleri: AK Partili İsmail Güneş: "Simav, Gediz, Şaphane, Dumlupınar ve Pazarlar Uşak'a bağlansın"
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AK Partili İsmail Güneş: "Simav, Gediz, Şaphane, Dumlupınar ve Pazarlar Uşak'a bağlansın"

1 saat önce

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kütahya'nın Simav, Gediz, Pazarlar, Şaphane ve Dumlupınar ilçelerinin Uşak'a bağlanması gerektiğini söyledi.

AK Partili İsmail Güneş:
AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Kütahya'nın Simav, Gediz, Pazarlar, Şaphane ve Dumlupınar ilçelerinin Uşak'a bağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul'unda gündem dışı söz alan Güneş, "Uşak ilimize bağlı olmayıp komşu olan ilçelere bakıldığında bunlar, Manisa'ya bağlı Kula, Selendi; Kütahya'ya bağlı Simav, Pazarlar, Şaphane, Gediz, Dumlupınar; Afyonkarahisar'a bağlı Hocalar; Denizli'ye bağlı Çivril'den oluşmaktadır. Bugün Uşak ilimizde 9 bin 400 Gedizli, 4 bin 116 Selendili, 2 bin 700 Pazarlarlı, 2 bin Simavlı, bin 800 Kulalı, bin 539 Çivrilli, bin 458 Hocalarlı, 917 Dumlupınarlı kardeşimiz yaşamaktadır. Bu saydığımız ilçelere bağlı oldukları illere, uzaklıklarına ve Uşak iline olan uzaklıklarına Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaktadır.Diğer taraftan, Simav ilçemiz Kütahya ilimize 141 kilometre iken Uşak ilimize 88 kilometre, Manisa'ya bağlı olan Kula ilçemiz Manisa'ya 119 kilometre iken Uşak ilimize 70 kilometre, Selendi ilçesi Manisa'ya 155 kilometre iken Uşak ilimize 72 kilometre, Çivril ilçesinin Denizli'ye uzaklığı 96 kilometre iken Uşak iline sadece 59 kilometre uzaklıktadır.Tüm bu saydığımız ilçeler kendi illerine göre Uşak iline çok daha yakın olduğu için pek çok ihtiyaçlarını Uşak ilimizden karşılamaktadırlar; acil sağlık hizmetleri ve 2'nci, 3'üncü basamak sağlık hizmetlerinin büyük kısmını Uşak ilinden temin etmektedirler. Gediz, Simav, Pazarlar, Şaphane ve Dumlupınar ilçesinden aylık yaklaşık 7.500 kişi; Kula ve Selendi ilçelerinden yaklaşık 2.500 kişi; Çivril ve Hocalar ilçelerinden 1.000'er kişi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık hizmeti almaktadır. Bizler bu durumdan memnuniyet duymaktayız, bundan asla şikayetçi değiliz. Burada yaşayan vatandaşlarımız resmi işlemlerini kendi illerinden temin etmektedirler" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
Şaphane, Gediz, Simav, Uşak, Güncel
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