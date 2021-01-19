AK Partili Karaaslan: "Samsunspor'un 'Futbol Şehitleri Anıtı' yüreklerimizdeki acının sembolü olacak" - Son Dakika

AK Partili Karaaslan: "Samsunspor'un 'Futbol Şehitleri Anıtı' yüreklerimizdeki acının sembolü olacak"

19.01.2021 17:55
AK Partili Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken yaşadığı trafik kazasının yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün geçirdiği kazanın 32'inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Kazanın yıl dönümünde, Samsun başta olmak üzere Türkiye'yi derinden üzen büyük acıyı bir kez daha yaşadıklarını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Türk futbol tarihinin kara sayfaları arasında yer alan o gün hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ı rahmetle anıyorum. Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan, şehrimizin marka değeri Samsunspor, tarihi boyunca birçok kez gururlanmamıza vesile olan başarılar elde etmiştir. TFF 1. Lig'de iddialı bir şekilde mücadelesini sürdüren Samsunspor'umuzun bu sezon Süper Lig'e çıkacağına yürekten inanıyorum."

Samsunspor'un birçok başarısına tanıklık eden eski 19 Mayıs Stadyumu alanına yapılan Samsun Millet Bahçesi'ne, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Samsunspor'un anısını yaşatmak için başlatılan anıt çalışmasının tamamlandığına işaret eden Karaaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Samsunspor taraftarlarının ve şehrimizin talebi olan anıt, yüreklerimizdeki acının sembolü olacak. Böylece acımız hem yüreklerde hem de yeni sembolü ile şehrimizde yaşatılacak. Şehrimizin en değerli yerlerinden biri olan Millet Bahçesi içine yapılan anıtı hüznünü halen hissettiğimiz elim kazanın yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılacağı törenle açacağız. Kazanın anısına projelendirilen, 1919 santimetre yüksekliğe ve 320 metrekare oturum alanına sahip olan anıt, Samsunspor'a vefamızın bir göstergesi olduğu kadar yaşanan acının ardından toparlanan takımımızın yükselişinin de sembolü olacaktır. Bu anıtın, şehrimize kazandırılmasında Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm katkı sunanlara teşekkür ediyor, kulübümüze, Samsunspor taraftarlarına ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Çiğdem Karaaslan, Samsunspor, AK Parti, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AK Partili Karaaslan: 'Samsunspor'un 'Futbol Şehitleri Anıtı' yüreklerimizdeki acının sembolü olacak' - Son Dakika Spor


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