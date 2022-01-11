AK Partili Kırkpınar Kemalpaşa'daki kamu yatırımlarını inceledi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa ilçesinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Kaymakam Musa Sarı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Baş ile birlikte Yiğitler Barajı inşaatını gezen Kırkpınar, DSİ yetkililerinden bilgi aldı.

Bu yıl için yaklaşık 35 milyon lira ödenek konan barajın tamamlandığında yaklaşık 16 milyon metreküp su tutacağını aktaran Kırkpınar, barajın ilçe ekonomisine önemli getirilerinin olacağına işaret etti.

Kemalpaşa Akalan Mahallesi'nde devam eden TOKİ konutları proje alanına geçen Kırkpınar, toplam 1669 konutluk projenin 679 konutluk ilk etabının en geç nisan ayında hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

Kırkpınar, ikinci ve üçüncü etapta ise yaklaşık yüzde 64 seviyelerinde olan inşaatların hızla devam ettiğini bildirdi.

Kemalpaşa Lojistik Merkezi çalışmalarını da yerinde inceleyen Kırkpınar, son olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu yılki yatırım programında ilçe merkezine yapımı planlanan 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 1 anaokulu arazisinde inceleme yaptı.

Okullarla ilgili yapım ihalesine yıl içerisinde çıkılacağı ifade edildi.