AK Partili Mehmet Özhaseki de mülteci tartışmalarına katıldı: Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyor

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde Suriyelileri kendi ülkelerine göndermek istediklerini söylemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise,"Bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız" sözleriyle yanıt vermişti.

"SURİYELİLER GİTSİN ÜLKE EKONOMİSİ ÇÖKER"

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ın Suriyelilerle ilgili sözleri de dün gün boyunca konuşulmuştu. Aktay, "Pratik olarak bu mümkün değil. Pratik olarak ülkenize sığınmış, belli koşullarda göçmen ve mülteci statüsü elde etmiş olan insanları apar topar, paldır küldür dışarı atmak veya göndermek diye bir durum zaten söz konusu olamaz. Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" ifadelerini kullanmıştı.

MÜLTECİ TARTIŞMALARINA AK PARTİLİ ÖZHASEKİ DE KATILDI

Mülteci sorununa ilişkin tartışmalara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Kayseri'de katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Özhaseki, mültecilerin Türkiye ekonomisine katkı sağladığını ve gönderilmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

"BU İNSANLARIN SEVK VE İDARESİ KOLAY DEĞİL"

Kendi yanında da yabancı uyruklu birisinin dış ticarete baktığını ifade eden Özhaseki, "Bu işin birkaç boyutu var. Birincisi insani boyut. Zorda kalan insanlara kapıyı kapatmak ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bizim yanımızda şimdi bir arkadaş çalışıyor. Arapçası, İngilizcesi var ve bizim dış ticaretimize bakıyor. Çocuğu da bizimle çalışıyor. Çok zor dönemlerden geçmişler. Bunlar duvarları aşıp gelmiş. Allah kimseyi vatansız bırakmasın bu çok zor bir şey. Orada milyonlarca insan dışarıya kaçmış. Son dönemde orada insanların başına bombalar yağdırdılar. Bu insanlar oradan kaçtığı zaman ne yapacaksınız? Yarın bir gün tarih önünde nasıl hesap vereceksiniz? Bu insanların sevk ve idaresi kolay değil" dedi.

"SANAYİYİ AYAKTA TUTUYORLAR"

Mültecilerin bazı şehirlerde sanayiyi ayakta tuttuğunu söyleyen Özhaseki şöyle konuştu:

"Şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin yüzbinlerce insan en ağır ve en zor işlerde çalışıyorlar. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyor. Asayiş yönünden de öyle. Bizim aramızdaki oranlara bakıldığı zaman bizi geçen bir asayişsizlik yok. Her toplumun içerisinde iyisi de olur, kötüsü de olur. Gelenler içerisinde mutlaka olumsuz insanlar da vardır. Bunların sayı olarak suç işleme oranı bizden çok yüksek değil. Şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı doğmadı. Bu insanların ekonomimize de katkıları var. İçlerinde okumu tahsilli olanlar da var."

"KALAN KISMI UYUM GÖSTERİR"

"Bunları kimse de gönderemez" diyen Özhaseki, "İleri geri konuşuyorlar öyle. Öyle bir şeyin olacağını da kimse düşünmesin. Muhalefet liderlerinden birisi diğer muhalefet liderlerinden birisine 'Boşuna popülizm yapmayın, gönderemezsiniz" dedi. Evet, ne yazık ki öyle. İnşallah zamanı geldiğinde bir kısmı gider, kalanlarda uyum gösterirler" şeklinde konuştu.