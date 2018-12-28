Son Dakika Haberleri: Ak Partili Savaş, Sağlık Bakanı Koca'yı Ziyaret Etti

Ak Partili Savaş, Sağlık Bakanı Koca'yı Ziyaret Etti

18 dakika önce

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.

Ak Partili Savaş, Sağlık Bakanı Koca'yı Ziyaret Etti, System.String[]
TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Savaş, Aydın'da devam eden projeler hakkında görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Savaş ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bakanımızla, ihale sürecindeki Şehir Hastanemizi, proje aşamasında olan Didim ve Çine (75 yataklı) hastanelerimizi, yakın bir zamanda açılışı gerçekleştirilmesi planlanan İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Diş Hastanemizi, Didim Akbük ve Kuşadaşı Davutlar'da yer alan Aile Sağlık Merkezimizi, 112 ve Turizm Polikliniğimizi, Sultanhisar Entegre İlçe Hastanemizi, Çine İlçe Sağlık Müdürlüğümüzü, 112 ile Sağlıklı Yaşam Merkezimizi ve projelerde gelinen son noktayı görüştük. İnşallah bir iki ay içerisinde bu projelerin açılışını kıymetli hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:34 Kaynak: İHA

Milletvekili, Aydın, Güncel
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