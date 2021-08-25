Akademi Lise'de yeni dönem kayıtlar başladı - Son Dakika

Belediye hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda özellikle sosyal hizmetlerden, sağlık ve eğitim hizmetlerine kadar birçok farklı alanda hizmet sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar yanında eğitime de büyük destek veriyor. Lise ve lise mezunu öğrencilerin sınavlara hazırlanmalarına katkı sunmak amacıyla başlayan ve MEB'e uygun eğitimler sürdürülen 'Akademi Lise'de 2021-2022 eğitim öğretim dönemi kayıtları başlıyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitim seviyesini yükseltmek ve eğitimleri devam eden öğrencilere destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı Akademi Lise öğrencilerine yönelik devam ettirdiği eğitim çalışmalarına Gebze'de yeni hizmet binası eklendi. Bu yeni merkezle birlikte 'Akademi Lise'lerde 2021-2022 eğitim programı kapsamında lise ve lise mezunlarının sınavlara hazırlanması için yeni imkânlar hazırlanmış olacak.

KAYITLAR ONLİNE ÜZERİNDEN

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek eğitimler için Akademi Lise'ye kayıtlar başladı. 21 Ağustos'tan 08 Eylül'e kadar sürecek kayıt başvurularının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlayacağı ders takvimine paralel olarak eğitimler başlayacak. Koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirlerin alındığı eğitimlerde, okulların açılmasıyla yüz yüze eğitime geçilecek. Akademi Lise'ye ön kayıt yapmak isteyen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

AKADEMİ LİSE EĞİTİM PROGRAMI

Akademi Lise bünyesindeki öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun destek programı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık, bilişim sınıfı, Gönül Coğrafyası Okumaları, kütüphane hizmeti, kültürel ve sanatsal atölyeler, sportif faaliyetler, söyleşi, psikolojik danışmanlık, gezi ve kamp programları gibi hizmetler sunulacak.

9 MERKEZDE HİZMET VERECEK

Bu yıl Akademi Lise'den yararlanmak isteyen öğrenciler için ön kayıtlar 8 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Bu tarihe kadar herhangi bir Akademi Lise'ye başvuru gerçekleştiren öğrenciye giriş sınavları ile ilgili mesaj sistemi üzerinden bilgilendirme yapılacak. Akademi Lise'ye giriş sınavları 11-12-13-14 Eylül tarihlerinde belirtilen saatlerde Akademi Liseler'de gerçekleştirilirken 16-20 Eylül tarihinde Sınav Değerlendirme ve Yerleştirmeleri yapılıp 21 Eylül'de ilk ders zili çalacak. İzmit ilçesinde 2 merkez olmak üzere Gebze, Karamürsel, Gölcük, Derince Dilovası, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde hizmet verecek.