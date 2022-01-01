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Akar ve TSK komuta kademesi yılın son gününde Mehmetçiğin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Akar ve TSK komuta kademesi yılın son gününde Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

01.01.2022 13:45
Akar ve TSK komuta kademesi yılın son gününde Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, görev uçuşu sırasında Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, görev uçuşu sırasında Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile yılın son gününü yoğun mesaiyle geçirdi. Güneş doğmadan başlayan günde Akar ve TSK komuta kademesi, Foça Deniz Üs Komutanlığında bahriyelilerle, Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığında "havacılarla" son olarak da Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde "karacılarla" bir araya gelerek hem faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme toplantısı yaptı hem de Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Akar ve Komutanlar aralıksız devam eden temasları sırasında "Güney" isimli Havadan İhbar Kontrol uçağının görev uçuşuna da katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu. " Türkiye'nin göklerdeki gözü" olarak nitelendiren HİK uçağıyla yapılan görev uçuşunda Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile 3 saat boyunca toplam bin 700 kilometre uçtu.

İlk olarak orta Akdeniz'de görevli TCG Gökçeada ve TCG Gökova, daha sonra Doğu Akdeniz'deki TCG Gelibolu, ardından ise Mersin açıklarında görevli yerli ve milli imkanlarla üretilen TCG Kınalıada ile telsizle görüşen Akar, Kıbrıs semalarındayken Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile ardından da Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birer telsiz görüşmesi gerçekleştirdi.

Terörle mücadele görevine giden Pars'larla görüştü

Telsiz görüşmelerinde, başarılı faaliyetlerinden dolayı tüm personeli tebrik eden Akar, "Bundan sonra da hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum. Sizlere güveniyoruz, sizlerle övünüyoruz. Sorumluluklarınız büyük. Bunları büyük başarıyla yerine getirdiniz bundan sonra da aynı kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getireceğinize inanıyoruz" diye konuştu.

Akar telsizle ayrıca terörle mücadele harekatı kapsamında göreve giden 181. Filo Komutanlığı'na ait "Pars kolları" ile de telsiz görüşmesi gerçekleştirdi. F-16'ların pilotlarına önemli görevlerinde başarı dileyen Akar, "Büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklar yaptınız, terörle mücadeleye çok önemli katkılar sağladığınız bundan dolayı hepinizi kutluyorum. Bundan sonra da başarılarınızın artarak devam edeceğine inanıyorum. Emniyetli uçuşlar diliyor, sağ salim dönmenizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da HİK'te bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telsiz/telefon görüşmesi yaparak Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin personeli ve havadaki uçakların pilotlarına hitap etti. Personeli başarılarından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Akar "Güney"in kokpitine geçti

Bakan Akar görev uçuşu sırasında bir süre Güney'in kokpitine de geçti. Uçağın faaliyetlerine ilişkin ilgi alan Akar, bir süre Doğu Akdeniz semalarında pilot koltuğunda uçtu. Akar, gittiği birliklerde yıllık değerlendirme toplantılarının ardından Mehmetçiğe de hitap etti. Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda " Mavi Vatan'ın en büyük koruyucusu" olarak nitelendirilen TCG Bayraktar'da bahriyelilerle bir araya geldi. Aralarında amfibi deniz piyadelerinin de bulunduğu personelin yeni yılını kutlayan, savunma ve güvenlik konularına değinen Akar, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin hem yurt içi hem de sınırların ötesinde büyük bir kahramanlıkla kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Önemli bir dönemden geçildiğini, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesindeki kritik gelişmeleri yakından takip ettiğini, gerekli tedbirleri aldığını dile getiren Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşananlara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile yaşanan sorunları hatırlatan Akar, "Biz sorunlarımızın görüşmeler, diyalog yoluyla uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuzu her zaman söylüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu manada başlatılan istişari görüşmeleri, NATO bünyesindeki görüşmeleri hatırlatan Akar, güven artırıcı önlemler çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan dördüncü toplantı için Yunan yetkilileri davet ettiklerini söyledi. Türkiye'nin kimseye tehdit olmadığını, sorunların görüşmeler yoluyla çözümünden yana olduğunu yineleyen Akar, "Türkiye, dost ve müttefikleri için güvenilir, etkin ve güçlü bir müttefiktir dedi. - ANKARA

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Doğu Akdeniz, Akdeniz, Milli, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akar ve TSK komuta kademesi yılın son gününde Mehmetçiğin yeni yılını kutladı - Son Dakika


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