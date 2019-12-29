Akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan araçtaki üç kişi yaralandı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan araçtaki üç kişi yaralandı

6 saat önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan araçtaki üç kişi yaralandı, System.String[]

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonunda pompaya çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erhan Coşkun idaresindeki 46 AAD 851 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Gaziantep kara yolu Börgenek Köyü yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna girerek LPG pompasına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Coşkun ile otomobilde bulunan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erhan Coşkun, Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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